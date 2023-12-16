التريندات العاطفية على السوشيال ميديا لعام 2023.. من الكمثرى لـاستيتش مشى

MENAFN - Youm7) ظهر خلال العام الحالي العديد من اتجاهات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا والتي لاقت إعجاب الكثير من الأشخاص الذين اتبعوها، ولأننا نودع العام الحالي ونستعد لاستقبال عام جديد، نستعرض في هذا التقرير، أبرز تريندات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا خلال عام 2023.

أبرز تريندات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا إيموجى الكمثرى

انتشر خلال هذا العام إضافة "إيموجى" الكمثرى، على صفحات الأشخاص العزاب، والذى لقى العديد من التفاعل معه وحرص الكثير على وضعه على صفحاتهم الشخصية.

إيموجى الكمثرى تريند الفراشات

وانتشر أيضًا خلال هذا العام تريند الفراشات على السوشيال ميديا، والذى يدل على أن الشخص عندما ينصت لكلمات حب أو يشعر بها فأنه يشعر وكأنه يأكل فراشات.

تريند اكل الفراشات تريند "استيتش مشى"

وانتشر أيضًا تريند "استيتش مشى"، والذى انتشر بعد قيام إحدى الفتيات على تطبيق "التيك توك"، بنشر مقطع فيديو أرفقته بتسجيل صوتى من مقطع فيلم كرتون " ليلو وستيتش "، و الذى كان يحمل مقطع صوتي من الكرتون يقول "ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا "، واستخدمت عبارة "ستيتش مشي"، للتعبير عن الانفصال عن الحبيب.

تريند استيتش مشى اختبار باربى

ومع نجاح فيلم "باربى، انتشر على تطبيق "التيك توك"، " اختبار باربي"، والذى يهدف إلى تحديد احتمالات استمرار العلاقة أو إنهائها، من خلال طرح سؤال على الشريك عن الفيلم وإذا جاوب فأن هذا يدل على إنه اهتماماتهم واحدة.

اختبار باربى تريند اختبار الطائر

و"اختبار الطائر " هو تريند لقياس ما إذا كانت العلاقة ستنجح أم لا؟ والذى انتشر على الـ" تيك توك"، ويعتمد على إذا كان الطرف الآخر يهتم بأدق التفاصيل والاهتمامات التافهة فهذا يساعد على نجاح العلاقة ويضمن استمرار، وأطلقه أحد مستخدمى "التيك توك"، والذى قال: "لقد التقيت بهذه الفتاة، وبدأنا نصبح أصدقاء وذهبنا إلى مقهى فى يوم من الأيام. وبينما نجلس على الطاولة وأنظر من النافذة رأيت نقار الخشب على شجرة، فقلت أشعر وكأن هناك نقار خشب في تلك الشجرة، فنظرت الفتاة بسرعة وباهتمام وأخذنا طيلة العشر دقائق التالية نحدق من النافذة ونشاهد نقار الخشب "، وبهذا اكتشف أن الفتاة اهتمت بما يهتم به وهذا دل على التوافق بينهما.



