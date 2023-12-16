التريندات العاطفية على السوشيال ميديا لعام 2023.. من الكمثرى لـاستيتش مشى

(MENAFN
- Youm7) ظهر خلال العام الحالي العديد من اتجاهات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا والتي لاقت إعجاب الكثير من الأشخاص الذين اتبعوها، ولأننا نودع العام الحالي ونستعد لاستقبال عام جديد، نستعرض في هذا التقرير، أبرز تريندات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا خلال عام 2023.
أبرز تريندات المصطلحات العاطفية على السوشيال ميديا إيموجى الكمثرى
انتشر خلال هذا العام إضافة "إيموجى" الكمثرى، على صفحات الأشخاص العزاب، والذى لقى العديد من التفاعل معه وحرص الكثير على وضعه على صفحاتهم الشخصية.
إيموجى الكمثرى تريند الفراشات
وانتشر أيضًا خلال هذا العام تريند الفراشات على السوشيال ميديا، والذى يدل على أن الشخص عندما ينصت لكلمات حب أو يشعر بها فأنه يشعر وكأنه يأكل فراشات.
تريند اكل الفراشات تريند "استيتش مشى"
وانتشر أيضًا تريند "استيتش مشى"، والذى انتشر بعد قيام إحدى الفتيات على تطبيق "التيك توك"، بنشر مقطع فيديو أرفقته بتسجيل صوتى من مقطع فيلم كرتون " ليلو وستيتش "، و الذى كان يحمل مقطع صوتي من الكرتون يقول "ستيتش مشي.. كويس إنه مشي مكانش عايز يقعد معايا "، واستخدمت عبارة "ستيتش مشي"، للتعبير عن الانفصال عن الحبيب.
تريند استيتش مشى اختبار باربى
ومع نجاح فيلم "باربى، انتشر على تطبيق "التيك توك"، " اختبار باربي"، والذى يهدف إلى تحديد احتمالات استمرار العلاقة أو إنهائها، من خلال طرح سؤال على الشريك عن الفيلم وإذا جاوب فأن هذا يدل على إنه اهتماماتهم واحدة.
اختبار باربى تريند اختبار الطائر
و"اختبار الطائر " هو تريند لقياس ما إذا كانت العلاقة ستنجح أم لا؟ والذى انتشر على الـ" تيك توك"، ويعتمد على إذا كان الطرف الآخر يهتم بأدق التفاصيل والاهتمامات التافهة فهذا يساعد على نجاح العلاقة ويضمن استمرار، وأطلقه أحد مستخدمى "التيك توك"، والذى قال: "لقد التقيت بهذه الفتاة، وبدأنا نصبح أصدقاء وذهبنا إلى مقهى فى يوم من الأيام. وبينما نجلس على الطاولة وأنظر من النافذة رأيت نقار الخشب على شجرة، فقلت أشعر وكأن هناك نقار خشب في تلك الشجرة، فنظرت الفتاة بسرعة وباهتمام وأخذنا طيلة العشر دقائق التالية نحدق من النافذة ونشاهد نقار الخشب "، وبهذا اكتشف أن الفتاة اهتمت بما يهتم به وهذا دل على التوافق بينهما.
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