دليلك للاستعداد للولادة بالشتاء.. حاجات لازم تكون في شنطتك

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- Youm7) تشعر الأم التي تستعد لاستقبال أول طفل لها في فصل الشتاء بالحيرة والخوف، بسبب تقلبات الطقس البارد، الذى يتسبب في الإصابة بالأمراض المعدية بالإضافة إلى الشعور بالبرد القارس الذي يضاعف آلام جرح الولادة ولتجنب ذلك نستعرض في هذا التقرير، نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المستشفى للولادة، وفقًا لما ذكره موقع "theomahababynest ".
نصائح يجب اتباعها عند الولادة في الشتاء تجهيز حقائب المستشفى
يجب على الأم أن تجهز الحقيبة التي تصطحبها معها إلى المستشفى والتي يجب أن تحتوى على حفاضات ومناديل مبللة، وفوط للأم، وملابس داخلية، وصابون للطفل الرضيع ، وملابس شتوية مريحة للأم وللطفل، وشواحن الهاتف، والوجبات الخفيفة، وبطاقات الهوية/الأموال، وبطانية دافئة أو غطاء مقعد السيارة للأطفال.
تحضير الحقيبة ارتداء ملابس دافئة
يجب على الأم أن تحرص على ارتداء ملابس شتوية مريحة عند ذهابها للمستشفى، مثل جاكيت بغطاء للرأس وملابس مريحة ودافئة وتصطحب معها بيجامات مصنوعة من الصوف أو القطن للطفل .
امرأة حامل اصطحاب البطانيات
يجب إصطحاب بطانية إضافية في السيارة لتغطية الأم عند عودتها من المستشفى أو حتى عند ذهابها، وبطانية صغير للطفل لتدفئته.
ملابس الطفل الرضيع
يجب أن يرتدى الطفل الرضيع ملابس داخلية بأكمام، وسروالًا خفيفًا، ومدفأة ويفضل أن يرتدى الطفل بنطلون مصمم بقدمين، حيث يساعده على الشعور بالراحة خلال فصل الشتاء.
تعزيز جهاز المناعة
يجب على الأم أن تتجنب مقابلة أي شخص مريض وتعتذر عن استقبالهم بعد الولادة لتجنب انتشار الجراثيم والفيروسات مع ضرورة اتباع نظام غذائى صحى يساعدها على تقوية مناعتها، مع الاهتمام بغسل اليدين كثيراً.
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