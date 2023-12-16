دليلك للاستعداد للولادة بالشتاء.. حاجات لازم تكون في شنطتك

MENAFN - Youm7) تشعر الأم التي تستعد لاستقبال أول طفل لها في فصل الشتاء بالحيرة والخوف، بسبب تقلبات الطقس البارد، الذى يتسبب في الإصابة بالأمراض المعدية بالإضافة إلى الشعور بالبرد القارس الذي يضاعف آلام جرح الولادة ولتجنب ذلك نستعرض في هذا التقرير، نصائح يجب اتباعها عند الذهاب إلى المستشفى للولادة، وفقًا لما ذكره موقع "theomahababynest ".

نصائح يجب اتباعها عند الولادة في الشتاء تجهيز حقائب المستشفى

يجب على الأم أن تجهز الحقيبة التي تصطحبها معها إلى المستشفى والتي يجب أن تحتوى على حفاضات ومناديل مبللة، وفوط للأم، وملابس داخلية، وصابون للطفل الرضيع ، وملابس شتوية مريحة للأم وللطفل، وشواحن الهاتف، والوجبات الخفيفة، وبطاقات الهوية/الأموال، وبطانية دافئة أو غطاء مقعد السيارة للأطفال.

تحضير الحقيبة ارتداء ملابس دافئة

يجب على الأم أن تحرص على ارتداء ملابس شتوية مريحة عند ذهابها للمستشفى، مثل جاكيت بغطاء للرأس وملابس مريحة ودافئة وتصطحب معها بيجامات مصنوعة من الصوف أو القطن للطفل .

امرأة حامل اصطحاب البطانيات

يجب إصطحاب بطانية إضافية في السيارة لتغطية الأم عند عودتها من المستشفى أو حتى عند ذهابها، وبطانية صغير للطفل لتدفئته.

ملابس الطفل الرضيع

يجب أن يرتدى الطفل الرضيع ملابس داخلية بأكمام، وسروالًا خفيفًا، ومدفأة ويفضل أن يرتدى الطفل بنطلون مصمم بقدمين، حيث يساعده على الشعور بالراحة خلال فصل الشتاء.

تعزيز جهاز المناعة

يجب على الأم أن تتجنب مقابلة أي شخص مريض وتعتذر عن استقبالهم بعد الولادة لتجنب انتشار الجراثيم والفيروسات مع ضرورة اتباع نظام غذائى صحى يساعدها على تقوية مناعتها، مع الاهتمام بغسل اليدين كثيراً.