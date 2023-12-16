اعملى منه تونر وماسك.. فوائد الشاى الأخضر لمواجهة حب الشباب وطرق استخدامه

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- Youm7) يحتوى الشاي الأخضر على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التي تحافظ على صحة البشرة وتحميها من المشاكل الجلدية والتي أبرزها حب الشباب وإلى جانب تهدئة الأعراض، يمكن للشاي الأخضر أيضًا أن يمنع انتشار بكتيريا حب الشباب، وحسب ما ذكره موقع pinkvilla فإن
للشاى الأخضر فوائد عديدة للبشرة ومكافحة حب الشباب وهى:
- يقلل من بكتيريا حب الشباب
الشاي الأخضر يعد مصدرًا غنيًا للبوليفينول مثل الفلافونويدات التي لها تأثيرات إيجابية على أعراض حب الشباب، ولقد أثبتت هذه الأنشطة نشاطًا مضادًا للميكروبات على البكتيريا المسببة لحب الشباب والتي تسمى بروبيونيباكتيريوم حب الشباب.
-التحكم في إنتاج الزهم
من بين مستودع مادة البوليفينول في الشاي الأخضر، هناك مركب رئيسي واحد هو الكاتيكين، ثبت أنه ينظم إنتاج الزهم الزائد عن طريق تثبيط البروتينات التي تنتج الدهون التي تشكل الزهم، لذلك، فإن خصائص الشاي الأخضر المضادة للدهون تمنع تراكم المواد اللزجة في مسام الجلد وانتشار مسببات الأمراض المسببة لحب الشباب.
- يهدئ الالتهاب
أظهرت الدراسات التي أجريت لفهم تأثيرات مستخلص الشاي الأخضر على حب الشباب الالتهابي أنه يقلل بشكل كبير من عدد وحجم الآفات الالتهابية ، ولذلك فإن الاستخدام المنتظم للشاي الأخضر يؤدي إلى تقليل حب الشباب الالتهابي مثل حب الشباب الكيسي لدى بعض الأشخاص.
- التأثيرات المضادة للأكسدة:
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة القوية، وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، التي يمكن أن تساهم في التهاب وتلف خلايا الجلد داخل آفات حب الشباب وحولها. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، قد يساعد الشاي الأخضر فقط في مكافحة حب الشباب المعتدل مما يعزز صحة ونقاء البشرة .
وإليك طريقة تحضير تونر الشاي الأخضر وقناع الشاي الأخضر في المنزل: تونر الشاى الأخضر
-قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر المغلى واتركيه ليبرد.
-انقلي الشاي المبرد إلى زجاجة رذاذ نظيفة.
-رشي تونر الشاي الأخضر على وجهك بعد تنظيفه.
-يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر على تهدئة أنواع البشرة المعرضة لحب الشباب.
- قناع الشاي الأخضر للوجه
-قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر المخمر والمبرد مع ملعقة كبيرة من العسل.
-أضيفي 1-2 ملاعق صغيرة من الزبادي العادي.
-ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
-اغسلى وجهك بالماء الفاتر.
هذا القناع يمكن أن يوفر الترطيب ويهدئ الالتهاب.
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