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اعملى منه تونر وماسك.. فوائد الشاى الأخضر لمواجهة حب الشباب وطرق استخدامه

12/16/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى الشاي الأخضر على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التي تحافظ على صحة البشرة وتحميها من المشاكل الجلدية والتي أبرزها حب الشباب وإلى جانب تهدئة الأعراض، يمكن للشاي الأخضر أيضًا أن يمنع انتشار بكتيريا حب الشباب، وحسب ما ذكره موقع pinkvilla فإن
للشاى الأخضر فوائد عديدة للبشرة ومكافحة حب الشباب وهى:

- يقلل من بكتيريا حب الشباب

الشاي الأخضر يعد مصدرًا غنيًا للبوليفينول مثل الفلافونويدات التي لها تأثيرات إيجابية على أعراض حب الشباب، ولقد أثبتت هذه الأنشطة نشاطًا مضادًا للميكروبات على البكتيريا المسببة لحب الشباب والتي تسمى بروبيونيباكتيريوم حب الشباب.

-التحكم في إنتاج الزهم

من بين مستودع مادة البوليفينول في الشاي الأخضر، هناك مركب رئيسي واحد هو الكاتيكين، ثبت أنه ينظم إنتاج الزهم الزائد عن طريق تثبيط البروتينات التي تنتج الدهون التي تشكل الزهم، لذلك، فإن خصائص الشاي الأخضر المضادة للدهون تمنع تراكم المواد اللزجة في مسام الجلد وانتشار مسببات الأمراض المسببة لحب الشباب.



- يهدئ الالتهاب


أظهرت الدراسات التي أجريت لفهم تأثيرات مستخلص الشاي الأخضر على حب الشباب الالتهابي أنه يقلل بشكل كبير من عدد وحجم الآفات الالتهابية ، ولذلك فإن الاستخدام المنتظم للشاي الأخضر يؤدي إلى تقليل حب الشباب الالتهابي مثل حب الشباب الكيسي لدى بعض الأشخاص.

- التأثيرات المضادة للأكسدة:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة القوية، وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، التي يمكن أن تساهم في التهاب وتلف خلايا الجلد داخل آفات حب الشباب وحولها. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، قد يساعد الشاي الأخضر فقط في مكافحة حب الشباب المعتدل مما يعزز صحة ونقاء البشرة .

وإليك طريقة تحضير تونر الشاي الأخضر وقناع الشاي الأخضر في المنزل: تونر الشاى الأخضر

-قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر المغلى واتركيه ليبرد.

-انقلي الشاي المبرد إلى زجاجة رذاذ نظيفة.

-رشي تونر الشاي الأخضر على وجهك بعد تنظيفه.

-يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر على تهدئة أنواع البشرة المعرضة لحب الشباب.

- قناع الشاي الأخضر للوجه

-قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر المخمر والمبرد مع ملعقة كبيرة من العسل.

-أضيفي 1-2 ملاعق صغيرة من الزبادي العادي.

-ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

-اغسلى وجهك بالماء الفاتر.

هذا القناع يمكن أن يوفر الترطيب ويهدئ الالتهاب.







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