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3 أبراج محظوظة فى الحب يوم 17 ديسمبر بسبب اقتران القمر بزحل

12/16/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Youm7) قد يكون من الصعب تصديق أن اليوم الذي يقترن فيه القمر بكوكب زحل سيكون في النهاية مفيدًا للحياة العاطفية، ومع ذلك، فإنه وفقًا لموقع "YourTango" ستكون فائدة الاقتران أكبر من الضرر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى هذا العبور المثير للاهتمام. في يوم الأحد 17 ديسمبر سترتفع ثلاث علامات أبراج فوق كل التوقعات في الحب والرومانسية.



وتوقعات الأبراج تشير إلى أن هذه الأبراج الثلاثة المحظوظة في الحب هي الثور والعذراء والقوس، فكيف ستتحسن أوضاعهم العاطفية؟


برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)
سيكون يوم الأحد فرصة لمولود برج الثور لإصلاح الأمور في علاقته العاطفية. سيكون هذا اليوم مليئًا بالحظ، وسيساعد تأثير القمر المتجانس مع زحل على تحقيق التواصل الصادق وفهم أفضل بين الشريكين. من الممكن أن يؤدي هذا الحوار الصريح إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز العلاقة.


برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)
بعد فترة من التحديات والمشاكل، سيشعر برج العذراء بالاستياء ويرغب في حسم الأمور في علاقته العاطفية. تحت تأثير القمر المتجانس مع زحل، سيجد برج العذراء الدافع للجلوس مع الشريك ومناقشة المسائل العالقة بصراحة. سيلتزم الطرفين بعدم التكتم على الأمور والتواصل بصراحة وصدق، مما سيؤدي إلى تطهير العلاقة وتحقيق تحسن ملحوظ.


برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)
على الرغم من الانطباع القوي عن برج القوس بالثقة والجرأة، إلا أنه يعاني أحيانًا من الخوف من التعبير عن آرائه في العلاقة العاطفية خشية الاختلافات. ومع اقتراب نهاية السنة، سيشعر برج القوس برغبة في التحدث بصراحة مع الشريك والكشف عن بعض الحقائق المكتومة. ستكون هذه الخطوة الجريئة فرصة لتحسين العلاقة وتعزيز التواصل بين الشريكين.














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