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اتجاهات سوق الذهب فى مصر.. توقعات حركة المعدن النفيس الأيام القادمة

12/16/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) قدم تلفزيون اليوم السابع من خلال برنامج أسواق الذي يقدمه الزميل إسلام سعيد تغطية حول توقعات حركة الذهب في مص والبورصة العالمية وكذلك اتجاهات سوق الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة بعد تحرك أسعار الذهب مؤخرًا بصورة ملحوظة.

تشهد
أسعار الذهب في مصر
اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر 2880 جنيها بدون إضافة مصنعية بالتزامن مع تحرك ملحوظ في جميع الأعيرة المتداولة في مصر.








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