اتجاهات سوق الذهب فى مصر.. توقعات حركة المعدن النفيس الأيام القادمة

(MENAFN
- Youm7) قدم تلفزيون اليوم السابع من خلال برنامج أسواق الذي يقدمه الزميل إسلام سعيد تغطية حول توقعات حركة الذهب في مص والبورصة العالمية وكذلك اتجاهات سوق الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة بعد تحرك أسعار الذهب مؤخرًا بصورة ملحوظة.
تشهد
أسعار الذهب في مصر
اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر 2880 جنيها بدون إضافة مصنعية بالتزامن مع تحرك ملحوظ في جميع الأعيرة المتداولة في مصر.
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