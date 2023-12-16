تعرف على 5 آليات لتطوير منظمة التجارة العالمية قبل مؤتمر العام المقبل

MENAFN - Youm7) عقدت منظمة التجارة العالمية wto اجتماعا، حيث شهد استماع الأعضاء إلى رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، الكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي سيعقد في أبو ظبي في فبراير 2024.

كما وافق الأعضاء على زيادة ميزانية أمانة منظمة التجارة العالمية للفترة 2024/2025 فترة السنتين بعد 12 عاماً من النمو الاسمي الصفري.

وأخبر الوزير الزيودي الأعضاء أنه لم يتبق الآن سوى 10 أسابيع على بدء المؤتمر الوزاري الثالث عشر وأنه يجب على الأعضاء تكثيف عملهم لسد الفجوات المتبقية بشأن القضايا الرئيسية التي يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها تعرف على التفاصيل فى 5 نقاط .

1 - تمت الموافقة على زيادة الميزانية ، اتفق الأعضاء على زيادة الميزانية التشغيلية لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 3.6% - من 197.2 مليون فرنك سويسري إلى 204.9 مليون فرنك سويسري - لعامي 2024 و2025 في ضوء زيادة التضخم والالتزامات التعاقدية ، ويشمل ذلك زيادة قدرها 0.73 مليون فرنك سويسري لمركز التجارة الدولية، وهو وكالة متعددة الأطراف ذات ولاية مشتركة مع منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهذه هي أول زيادة لمنظمة التجارة العالمية في ميزانيتها التشغيلية منذ 12 عاما.

2 - إصلاح منظمة التجارة العالمية ،

تم عقد أربعة اجتماعات غير رسمية حول إصلاح منظمة التجارة العالمية خلال عام 2023، مع التركيز على التنمية، والوظيفة التداولية لمنظمة التجارة العالمية والمسائل المؤسسية، والسياسة التجارية والصناعية، وعلى مستوى كبار المسؤولين، التجارة والصناعة. الاستدامة البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، أحرز عمل "الإصلاح بالممارسة" تقدماً أيضاً هذا العام. على سبيل المثال، اعتمد مجلس التجارة في السلع (CTG) تقريرًا في 30 نوفمبر يتضمن 127 خطوة ملموسة تم اتخاذها منذ المؤتمر الوزاري الثاني عشر في يونيو 2022 لتحسين أداء وكفاءة المجلس وهيئاته الفرعية الأربع عشرة.

3 - اتفق الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على عملية لمعالجة الدعوات القائمة منذ فترة طويلة لإصلاح منظمة التجارة العالمية. وتلزم الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر الأعضاء بالعمل على إصلاح المنظمة لتحسين جميع وظائفها من خلال عملية مفتوحة وشفافة وشاملة.

4 - توسيع نطاق قرار التنازل عن اتفاق تريبس ليشمل العلاجات والتشخيصات ، أفاد رئيس المجلس المعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)، السفير بيمشانوك بيتفيلد من تايلاند، أن المناقشات بموجب الفقرة 8 من قرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة بشأن ما إذا كان سيتم توسيع نطاق القرار ليشمل تشخيصات كوفيد-19 ورصدها ، وقد استمرت العلاجات بشكل رسمي وغير رسمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

5 - ولزيادة توسيع أساس المناقشات القائمة على الحقائق والأدلة، عقد مجلس اتفاق تريبس أيضًا جلسة مواضيعية في سبتمبر لمساهمة أصحاب المصلحة الخارجيين بينما تم إطلاع الأعضاء في أكتوبر على التقرير الخاص بعلاجات وتشخيصات كوفيد-19 ومواطن مرونة اتفاق تريبس من قبل الولايات المتحدة لجنة التجارة الدولية (USITC).

وعلى الرغم من هذه المشاركة المستمرة، قال السفير بيتفيلد إنه لا يوجد حاليًا إجماع بين الأعضاء حول ما إذا كان سيتم توسيع قرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر ليشمل تشخيص وعلاجات كوفيد-19. وقالت إنه في اجتماعاتها ومشاوراتها الأخيرة، أكد الأعضاء مواقفهم المعروفة والمتباينة، مضيفة أنها مستعدة لمواصلة تسهيل مشاركة الأعضاء بشأن هذه المسألة حسب الاقتضاء.







