عمره 800 عام... علماء الآثار يعثرون على وعاء شفاء برأسى تنين فى تركيا

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار في تركيا وعاء شفاء عمره 800 عام منقوش عليه رأسى تنين يهدف إلى الحماية من عضات الحيوانات أثناء عمليات التنقيب في قلعة من العصر الأرتقي.
وتم العثور على الوعاء داخل أنبوب مياه من الطين في موقع حسن كيف، وهي مستوطنة قديمة يعود تاريخها إلى حوالي 12000 عام، حسبما قال زكاي إردال، أستاذ علم الآثار في جامعة ماردين أرتوكلو في تركيا والذي يقود عمليات التنقيب في الموقع، لموقع
Live Science.
وعاء شفاء برأسى تنين فى تركيا
وقال إردال إن الوعاء يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، عندما حكمت أسرة أرتقيد المنطقة وتم بناء القلعة أيضًا من قبل الأسرة الأرتقية في نفس الوقت تقريبًا.
وحكمت هذه السلالة المنطقة المحيطة بحسنكيف لنحو ثلاثة قرون ووجدت نفسها في صراع مع الصليبيين والإمبراطورية البيزنطية، وفقًا لمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.
وقال إردال: "بحسب هذه الأرقام، فإن الشخص الذي يشرب الماء من وعاء الشفاء سيكون محميًا من عضات الحيوانات، أو الشخص الذي يشرب الماء من هذا الوعاء بعد عضة حيوان سيتم شفاءه" كما توجد على الوعاء تعبيرات ورموز تتعلق بالسحر، بما في ذلك آيات من القرآن الكريم.
ويوجد مفهوم وعاء الشفاء في العديد من الثقافات حيث أجرى إردال بحثًا في الأدبيات لتحديد أوعية الشفاء التي لا تزال موجودة وبصرف النظر عن هذا، فقد وجد 22 نموذجًا من هذه الأوعية إلى حد كبير في المتاحف أو المجموعات الخاصة. كما توجد أيضًا أمثلة على المواقع الإلكترونية لدور
المزادات خلال العصور الوسطى.
و تم استخدام أوعية الشفاء في أجزاء من الشرق الأوسط. خارج المنطقة، استخدم التبتيون الأوعية لأغراض مماثلة، ويستمر استخدام النسخة التبتية من الأوعية في العصر الحديث.
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