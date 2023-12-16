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عمره 800 عام... علماء الآثار يعثرون على وعاء شفاء برأسى تنين فى تركيا

12/16/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار في تركيا وعاء شفاء عمره 800 عام منقوش عليه رأسى تنين يهدف إلى الحماية من عضات الحيوانات أثناء عمليات التنقيب في قلعة من العصر الأرتقي.

وتم العثور على الوعاء داخل أنبوب مياه من الطين في موقع حسن كيف، وهي مستوطنة قديمة يعود تاريخها إلى حوالي 12000 عام، حسبما قال زكاي إردال، أستاذ علم الآثار في جامعة ماردين أرتوكلو في تركيا والذي يقود عمليات التنقيب في الموقع، لموقع
Live Science.



وعاء شفاء برأسى تنين فى تركيا

وقال إردال إن الوعاء يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، عندما حكمت أسرة أرتقيد المنطقة وتم بناء القلعة أيضًا من قبل الأسرة الأرتقية في نفس الوقت تقريبًا.

وحكمت هذه السلالة المنطقة المحيطة بحسنكيف لنحو ثلاثة قرون ووجدت نفسها في صراع مع الصليبيين والإمبراطورية البيزنطية، وفقًا لمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

وقال إردال: "بحسب هذه الأرقام، فإن الشخص الذي يشرب الماء من وعاء الشفاء سيكون محميًا من عضات الحيوانات، أو الشخص الذي يشرب الماء من هذا الوعاء بعد عضة حيوان سيتم شفاءه" كما توجد على الوعاء تعبيرات ورموز تتعلق بالسحر، بما في ذلك آيات من القرآن الكريم.

ويوجد مفهوم وعاء الشفاء في العديد من الثقافات حيث أجرى إردال بحثًا في الأدبيات لتحديد أوعية الشفاء التي لا تزال موجودة وبصرف النظر عن هذا، فقد وجد 22 نموذجًا من هذه الأوعية إلى حد كبير في المتاحف أو المجموعات الخاصة. كما توجد أيضًا أمثلة على المواقع الإلكترونية لدور
المزادات خلال العصور الوسطى.

و تم استخدام أوعية الشفاء في أجزاء من الشرق الأوسط. خارج المنطقة، استخدم التبتيون الأوعية لأغراض مماثلة، ويستمر استخدام النسخة التبتية من الأوعية في العصر الحديث.







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