بيكاسو مطلوب بين هواة جمع اللوحات.. بعد مرور 50 عامًا على وفاته

MENAFN - Youm7) بعد مرور نصف قرن على وفاته، يحتفظ الفنان الإسبانى العالميبابلو بيكاسو بدور مركزي في عالم الفن اليوم وخلال هذا العام، احتفلت مجموعة كبيرة من العروض المتحفية والمعارض والسلاسل الوثائقية بالذكرى الخمسين لوفاته مع إعادة تقييم وإعادة تقييم من وقت لآخر لإرث الفنان وتأثيره.

ويعتبره الكثيرون بابلو بيكاسو أعظم فناني القرن العشرين، وهناك عدد قليل من الأسماء التي تلوح في الأفق في الفن المعاصر اليوم وعلى الرغم من أن ذكرى وفاته دفعت إلى إعادة النظر بشكل شامل في حياة الفنان الشخصية "خاصة علاقاته مع النساء" إلا أن هذا لم يحل دون الاهتمام بأعماله.

"إن سحر إرث بيكاسو لا يقتصر فقط على التأثير الأساسي الذي أحدثه على الفنانين طوال القرنين العشرين والحادي والعشرين"، هكذا قالت إيزابيل دي لا برويير، الرئيس التنفيذي لأوبرا جاليري، التي تعاملت على نطاق واسع في أعمال الفنان، من خلال فروعها المنتشرة في 16 موقعًا حول العالم مضيفة وفقا لموقع artsy "إنه تأثيره على تاريخ الفن وعلى الطريقة التي نرى بها العالم اليوم".

ومع تطور وتغير الاتجاهات والأذواق الفنية، يظل الاهتمام ببيكاسو قويًا ومنتشرًا في كل مكان كما كان دائمًا، وقد غنى مطرب الهيب هوب جاي زي في عام 2013:"أريد فقط بيكاسو في منزلي"، وهو ما ينقل موقفاً صحيحاً اليوم كما كان قبل عقد من الزمن، وفي الواقع، فإن هذا الشعور راسخ منذ زمن طويل فطوال فترة عمله كان بيكاسو فنانًا بارزًا ومرغوبًا فيه من قبل جامعي الأعمال الفنية وسوق الأعمال الفنية.

"من الناحية التجارية، أصبح أغلى رسام على قيد الحياة، ومن الناحية الجمالية، ظل الأكثر تأثيرا"، هكذا ورد في مقال نشرته مجلة نيويوركر عام 1939، حيث قال تاجر تحف للمجلة: "أنا الآن أشتري بيكاسو ليس لأنني أحبه بل لأنه سيستحق الكثير من المال يومًا ما."

وكان هذا التاجر على حق فمكانة بيكاسو في سوق الفن في القرن الحادي والعشرين فريدة من نوعها فقد حققت خمسة أعمال للفنان أكثر من 100 مليون دولار في المزادات، أي أكثر من أي فنان آخر، وفي الوقت نفسه، فإن عبقرية بيكاسو غزيرة الإنتاج بشكل فريد: تشير التقديرات إلى أن الفنان أنتج حوالي 50 ألف عمل فني، بما في ذلك المطبوعات والسيراميك والأعمال على الورق والمنحوتات، وبالطبع اللوحات.