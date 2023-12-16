بيكاسو مطلوب بين هواة جمع اللوحات.. بعد مرور 50 عامًا على وفاته

(MENAFN
- Youm7) بعد مرور نصف قرن على وفاته، يحتفظ الفنان الإسبانى العالمي
بابلو بيكاسو بدور مركزي في عالم الفن اليوم وخلال هذا العام، احتفلت مجموعة كبيرة من العروض المتحفية والمعارض والسلاسل الوثائقية بالذكرى الخمسين لوفاته مع إعادة تقييم وإعادة تقييم من وقت لآخر لإرث الفنان وتأثيره.
ويعتبره الكثيرون بابلو بيكاسو أعظم فناني القرن العشرين، وهناك عدد قليل من الأسماء التي تلوح في الأفق في الفن المعاصر اليوم وعلى الرغم من أن ذكرى وفاته دفعت إلى إعادة النظر بشكل شامل في حياة الفنان الشخصية "خاصة علاقاته مع النساء" إلا أن هذا لم يحل دون الاهتمام بأعماله.
"إن سحر إرث بيكاسو لا يقتصر فقط على التأثير الأساسي الذي أحدثه على الفنانين طوال القرنين العشرين والحادي والعشرين"، هكذا قالت إيزابيل دي لا برويير، الرئيس التنفيذي لأوبرا جاليري، التي تعاملت على نطاق واسع في أعمال الفنان، من خلال فروعها المنتشرة في 16 موقعًا حول العالم مضيفة وفقا لموقع artsy "إنه تأثيره على تاريخ الفن وعلى الطريقة التي نرى بها العالم اليوم".
ومع تطور وتغير الاتجاهات والأذواق الفنية، يظل الاهتمام ببيكاسو قويًا ومنتشرًا في كل مكان كما كان دائمًا، وقد غنى مطرب الهيب هوب جاي زي في عام 2013:"أريد فقط بيكاسو في منزلي"، وهو ما ينقل موقفاً صحيحاً اليوم كما كان قبل عقد من الزمن، وفي الواقع، فإن هذا الشعور راسخ منذ زمن طويل فطوال فترة عمله كان بيكاسو فنانًا بارزًا ومرغوبًا فيه من قبل جامعي الأعمال الفنية وسوق الأعمال الفنية.
"من الناحية التجارية، أصبح أغلى رسام على قيد الحياة، ومن الناحية الجمالية، ظل الأكثر تأثيرا"، هكذا ورد في مقال نشرته مجلة نيويوركر عام 1939، حيث قال تاجر تحف للمجلة: "أنا الآن أشتري بيكاسو ليس لأنني أحبه بل لأنه سيستحق الكثير من المال يومًا ما."
وكان هذا التاجر على حق فمكانة بيكاسو في سوق الفن في القرن الحادي والعشرين فريدة من نوعها فقد حققت خمسة أعمال للفنان أكثر من 100 مليون دولار في المزادات، أي أكثر من أي فنان آخر، وفي الوقت نفسه، فإن عبقرية بيكاسو غزيرة الإنتاج بشكل فريد: تشير التقديرات إلى أن الفنان أنتج حوالي 50 ألف عمل فني، بما في ذلك المطبوعات والسيراميك والأعمال على الورق والمنحوتات، وبالطبع اللوحات.
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