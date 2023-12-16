أيام أمير الشعراء وموسيقار الأجيال فى أشهر مطاعم القاهرة

MENAFN - Youm7) اشتهرت المطاعم والمقاهي المصرية بكونها محلاً مختارًا للقاءات الأدباء والشعراء في مصر مطلع القرن العشرين حيث كانت القاهرة مستقرًا لعدد من المطاعم والمحلات الأجنبية التي تجاوز مثيلاتها المصرية خصوصًا في شوارع وسط البلد.

ويذكر عادل سيف لصفحة مبادرة سيرة القاهرة على موقع فيس بوك الارتباط الشديد لأمير الشعراء أحمد شوقي ، بمطعم "سولت" أو "صولت" أحد أفخم مطاعم القاهرة في "شارع فؤاد".

وأغلب ما نعرفه عن المطعم الفرنسي الطابع الذي كان يقع في العقار القديم السابق رقم 5 بشارع 26 يوليو وتحتل مكانه حالياً عمارة "الشرق للتأمين" مرتبط بسيرة أمير الشعراء، فاختياره له يعود إلى أنه كان يُفضل تناول وجباته الشرقية في المطاعم الأفرنجية مثل "حديقة جروبي" وفندق "الكونتننتال" لأنها أنظف من المطاعم الشرقية التي مع احترامه لكل ماهو وطني يتمنى أن تكون نظيفة ومنظمة.

فخامة المطعم الذي كان يؤمه صفوة المجتمع المصري وقتها دفعته ليكون مركز مقابلاته أو صالونه فنجد المطرب محمد عبد الوهاب الذي ارتبط بصداقة قوية مع أحمد شوقي يذكر في مذكراته أنه من خلال جلساته معه في مطعم "سولت" تعرف وكون صداقات مع كبار رموز وأعلام حزب الوفد وبعضهم أصبح وزيرا لدرجة أنه احتُسِب وفديًا رغم أنه لم ينتمي للحزب.

تجاوز المطعم دوره ليساهم بالمشاركة مع "الأزهر" وفندقا "شبرد" والكونتيننتال" و"جروبي" كمركز للنقاش السياسي والإعداد لثورة 1919 وما بعدها.

تميز المطعم بالاتساع ليشمل ركناً كبيراً للبار تميز بالحضور الكثيف للنساء الأجنبيات الموزعات على الموائد في انتظار الرجال فيرقصن معهم مقابل إطعامهن.

مكن هذا الاتساع من تنظيم حفلات جماعية للجنود النيوزلنديين المتواجدون في مصر ضمن قوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية تميزت بأن كل حفل مخصص بأبناء أحد الإقليم في بلادهم، ولا يخلو البار والمطعم من حالات مشاغبة من بعض الجنود المخمورين الذين يترددوا على المطعم.

ظهر المطعم باسم "سولت" حوالي عام 1905، وظل يعمل حتى بعدما انتهت الحرب العالمية الثانية، وعلى الأغلب وضع حريق القاهرة عام 1952 نهاية له مع احتراق العمارة التي كان أسفلها بالكامل.