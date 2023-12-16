دراسة حديثة: الفايكنج اعتنوا بالأسنان بطرق مثيرة للدهشة

(MENAFN
- Youm7) كشفت نتائج دراسة أجريت في جامعة جوتنبرج السويدية عن أن صحة الأسنان في عصر الفايكنج كانت موضع اهتمام من أبناء هذه الحضارة، حيث أظهرت أن عصر الفايكنج شاهد تقدم طب الأسنان بشكل مدهش بين السكان الإسكندنافيين.
واظهرت الدراسة، وجود رعاية طب الأسنان الأكثر تقدمًا مما كان متوقعًا، وكانت هناك أدلة على انتشار تسوس وألم الأسنان - ولكن كان هناك طرق لمعالجة الاسنان منها "حشو الأسنان الأمامية"، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.
الاسنان فى عصر الفايكينج
وفحصت الدراسة ما يقرب من 3,293 سن من 171 فردًا من بين عصر الفايكنج من سكان فارنهيم، حيث تم انتشالهم من المقابر التي كانت تحف الهياكل العظمية والأسنان بشكل جيد في ظروف التربة المناسبة.
وقال الباحثون في الدراسة، إن من يعانون
من آلام الأسنان خضعوا لفحوصات سريرية تعتمد على قوة الملاحظة وحواس الطبيب والذى كان يستخدم أدوات طب الأسنان القياسية تحت الضوء الساطع.
وتشير النتائج إلى أن تسوس الأسنان والتهابات الأسنان وآلام الأسنان كانت شائعة بين سكان الفايكنج ومع ذلك، تكشف الدراسة أيضًا عن أمثلة لمحاولات العناية بالأسنان بطرق مختلفة.
تقول كارولينا بيرتيلسون، طبيبة الأسنان والباحثة المشاركة، والباحثة المشاركة في الدراسة: "كانت هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الفايكنج قاموا بغسل أسنانهم، بما في ذلك دليل على استخدام المسواك، وحشو الأسنان الأمامية، وحتى علاج الأسنان المصابة بالالتهابات".
وأوضحت كارولينا، "العلامات على الإجراءات الأكثر تعقيدًا هي الأضراس ذات الثقوب المحشوة، من تاج السن إلى اللب، ربما من أجل تخفيف الضغط وتخفيف آلام الأسنان الشديدة بسبب العدوى".
MENAFN16122023000132011024ID1107607089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.