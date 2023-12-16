دراسة حديثة: الفايكنج اعتنوا بالأسنان بطرق مثيرة للدهشة

MENAFN - Youm7) كشفت نتائج دراسة أجريت في جامعة جوتنبرج السويدية عن أن صحة الأسنان في عصر الفايكنج كانت موضع اهتمام من أبناء هذه الحضارة، حيث أظهرت أن عصر الفايكنج شاهد تقدم طب الأسنان بشكل مدهش بين السكان الإسكندنافيين.

واظهرت الدراسة، وجود رعاية طب الأسنان الأكثر تقدمًا مما كان متوقعًا، وكانت هناك أدلة على انتشار تسوس وألم الأسنان - ولكن كان هناك طرق لمعالجة الاسنان منها "حشو الأسنان الأمامية"، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.

الاسنان فى عصر الفايكينج





وفحصت الدراسة ما يقرب من 3,293 سن من 171 فردًا من بين عصر الفايكنج من سكان فارنهيم، حيث تم انتشالهم من المقابر التي كانت تحف الهياكل العظمية والأسنان بشكل جيد في ظروف التربة المناسبة.

وقال الباحثون في الدراسة، إن من يعانون

من آلام الأسنان خضعوا لفحوصات سريرية تعتمد على قوة الملاحظة وحواس الطبيب والذى كان يستخدم أدوات طب الأسنان القياسية تحت الضوء الساطع.

وتشير النتائج إلى أن تسوس الأسنان والتهابات الأسنان وآلام الأسنان كانت شائعة بين سكان الفايكنج ومع ذلك، تكشف الدراسة أيضًا عن أمثلة لمحاولات العناية بالأسنان بطرق مختلفة.

تقول كارولينا بيرتيلسون، طبيبة الأسنان والباحثة المشاركة، والباحثة المشاركة في الدراسة: "كانت هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الفايكنج قاموا بغسل أسنانهم، بما في ذلك دليل على استخدام المسواك، وحشو الأسنان الأمامية، وحتى علاج الأسنان المصابة بالالتهابات".



وأوضحت كارولينا، "العلامات على الإجراءات الأكثر تعقيدًا هي الأضراس ذات الثقوب المحشوة، من تاج السن إلى اللب، ربما من أجل تخفيف الضغط وتخفيف آلام الأسنان الشديدة بسبب العدوى".