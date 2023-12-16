صديقة إيلون ماسك السابقة تنضم إلى سباق الذكاء الاصطناعى بلعبة Grok

MENAFN - Youm7) تعاونت جرايمز ، المغنية وكاتبة الأغاني الكندية، وهي أيضًا أم لأطفال إيلون ماسك الثلاثة، مع شركة ألعاب تدعى كوريو لإنشاء ألعاب معتمدة على الذكاء الاصطناعي، إحدى الألعاب الثلاث في المجموعة تحمل اسم "Grok"، وهو نفس اسم برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Musk.

ويأتى "جروك" على شكل سفينة صاروخية، وتأتي مزودة بمكبر صوت وميكروفون، حتى يتمكن الأطفال من إجراء محادثات معها، إما عن طريق طرح الأسئلة أو المشاركة في اللعب الخيالي، وتقول كوريو أن جروك هو صاروخ ودود يحب الرقص ولا يستطيع الطيران، خصائصها "تعليمية، وخيالية، ومسلية جدًا!" يتم نسخ جميع المحادثات التي يجريها الطفل مع اللعبة وإرسالها إلى تطبيق على هاتف الوالدين لمراقبتها.

حسنًا، جروك ليس وحيدًا؛ هناك لعبتان أخريان – جريم وجابو، ويتمتع كل واحد منهم بشخصية فريدة مبنية على نموذج OpenAI، ولكن يتم التعبير عنهم جميعًا بواسطة Grimes، وهي مستثمر ومستشار للشركة.

إذًا، هل هناك أي علاقة بين الاثنين، وليس إيلون وغرايمز؟ لقد انفصلا العام الماضي (مرة أخرى)، لكن الاثنين هما لعبة الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة، على الإطلاق، حيث وقالت الشركة لصحيفة واشنطن بوست إن الاثنين لا علاقة لهما على الإطلاق.

ويقول كوريو إن كلمة "Grok" هي اختصار لكلمة "Groket"، والتي تمت صياغتها بسبب إلمام أطفال Grimes بالصواريخ منذ أن امتلك والدهم، Elon Musk، شركة SpaceX.

إن برنامج الدردشة الآلي الخاص بـماسك، Grok، مستوحى من رواية روبرت هاينلين Stranger in a Strange Land، في الكتاب، كلمة "جروك" تأتي من المريخ وتعني "الفهم العميق والحدسي".

للعمل، تتطلب هذه الألعاب اتصالاً بشبكة Wi-Fi، وبينما يأمل المؤسسون في الحصول على جميع الأجهزة والبرامج الموجودة داخل اللعبة نفسها يومًا ما، ستأتي الألعاب مع تطبيق يوفر للآباء نصًا مكتوبًا لأي محادثة يجريها طفلهم مع الألعاب.

تم تصميم الألعاب لتكون مناسبة للطفل، ولطيفة، وودودة، ومهرج، تلتزم الشركة بالامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ولذلك، لن تقوم الألعاب بتخزين أي بيانات صوتية، وسيتم حذف النصوص بعد 90 يومًا.