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اكتشافات جديدة: قمر زحل إنسيلادوس يحتوى على مكون رئيسى للحياة

12/16/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تحقيق جديد للبيانات التي جمعتها مهمة كاسيني التابعة لناسا، والتي انتهت قبل ست سنوات، عن أن المركبة الفضائية رصدت عنصرًا رئيسيًا ضروريًا للحياة على قمر زحل الجليدي إنسيلادوس، وكشفت ملاحظات كاسيني عن مصدر طاقة قوي لأشكال الحياة المحتملة فى أعماق القشرة الجليدية لهذا القمر.



ويطلق إنسيلادوس أعمدة من الجليد والماء من شقوق قشرته الجليدية، وقد عرف العلماء ذلك منذ بعض الزمن أن الجزيئات العضوية
التي قد يحتوي بعضها على الكيمياء المناسبة لتكون مهمة للحياة كما نعرفها موجودة في هذه النفاثات، وفقا لتقرير سبيس .



وفي عام 2017، اكتشف العلماء ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروجين في كوكب إنسيلادوس ، وتشير إلى عملية استقلابية تسمى تكوين الميثان ، كما يوحي اسمها تنتج عملية توليد الميثان غاز الميثان، المنتشر على نطاق واسع هنا على الأرض ويمكن أن يكون علامة على الحياة فى عوالم أخرى.



ومع ذلك، فإن التأكيد الجديد لوجود سيانيد الهيدروجين وهو مقدمة حاسمة لبعض الجزيئات التي يجب أن تكون موجودة على الأرض حتى تنشأ الحياة يأخذ مفهوم أن إنسيلادوس يمكن أن يكون صالحًا للسكن إلى مستوى جديد تمامًا.



واكتشف فريق البحث نفسه أيضًا أن المحيط الموجود تحت سطح القمر إنسيلادوس، والذي تنشأ منه الأعمدة على ما يبدو، يمكن أن يكون مصدرًا للعديد من المركبات العضوية الأخرى، والتي يعمل بعضها كمصادر وقود للكائنات الأرضية، ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الطاقة المتاحة للحياة على إنسيلادوس مما كان يعتقد سابقا.



ويقدم عملنا دليلا إضافيا على أن إنسيلادوس يستضيف بعض الجزيئات الأكثر أهمية في تكوين اللبنات الأساسية للحياة والحفاظ على تلك الحياة من خلال التفاعلات الأيضية".



وقال المؤلف الرئيسي وطالب الدكتوراه في جامعة هارفارد جونا بيتر في بيان. "لا يبدو أن إنسيلادوس يلبي المتطلبات الأساسية للسكن فحسب، بل لدينا الآن فكرة حول كيفية تشكل الجزيئات الحيوية المعقدة هناك، ونوع المسارات الكيميائية التي قد تكون متضمنة."



وللبدء، تحتاج الحياة كما نعرفها إلى مركبات مثل الأحماض الأمينية باعتبارها وحدات البناء الأساسية، ويصف الفريق الذي يقف وراء النتائج الجديدة سيانيد الهيدروجين بأنه سكين الجيش السويسري للأحماض الأمينية بسبب تنوع الطرق التي يمكن من خلالها تكديس الجزيء للمساعدة في بناء الأحماض الأمينية.



وكان اكتشاف سيانيد الهيدروجين مثيرا بشكل خاص، لأنه نقطة البداية لمعظم النظريات حول أصل الحياة ، وقال بيتر كلما حاولنا إحداث ثغرات في نتائجنا من خلال اختبار نماذج بديلة، أصبحت الأدلة أقوى.



وفي نهاية المطاف، أصبح من الواضح أنه لا توجد طريقة لمطابقة تركيبة العمود دون تضمين سيانيد الهيدروجين.



وقال أعضاء فريق الدراسة إن هذا المصدر الجديد للطاقة الكيميائية أقوى وأكثر تنوعًا من عملية توليد الميثان ، وهذا يعني أن هناك مسارات كيميائية مختلفة متاحة للكائنات الحية (إن وجدت) في القمر 'المحيط تحت السطح.
















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