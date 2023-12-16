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كيف يضلل برنامج الدردشة التابع لمايكروسوفت بالمعلومات الانتخابية بأمريكا؟

12/16/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) من المقرر إجراء انتخابات كبرى في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتايوان، من بين دول أخرى، وسط تسارع إطلاق عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل جدي، وهو أمر يخشى البعض أنه قد يضر بالعملية الديمقراطية.



أحد المخاوف الرئيسية بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أنه يمكن استخدامه لنشر المعلومات المضللة بشكل ضار، أو أن النماذج يمكن أن تشكل بيانات كاذبة تقدمها على أنها حقيقة، وهو ما يسمى ""الهلوسة"، حيث وجدت دراسة أجرتها منظمتان غير حكوميتين أوروبيتين أن برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة مايكروسوفت - Bing AI (الذي يعمل على GPT-4 التابع لشركة OpenAI) - أعطى إجابات غير صحيحة لثلث الأسئلة حول الانتخابات في ألمانيا وسويسرا.



تم إجراء الدراسة بواسطة Algorithm Watch وAI Forensics، وقالت المنظمات إنها دفعت برنامج الدردشة الآلية بأسئلة تتعلق بالمرشحين ومعلومات الاقتراع والتصويت، بالإضافة إلى طلبات توصية أكثر انفتاحًا بشأن من يجب التصويت له عندما يتعلق الأمر بموضوعات محددة، مثل البيئة.



علق سلفاتوري رومانو، كبير الباحثين في AI Forensics، قائلاً: "يمكن لروبوتات الدردشة ذات الأغراض العامة أن تشكل تهديدًا للنظام البيئي للمعلومات". "يجب على مايكروسوفت أن تعترف بذلك، وأن تدرك أن وضع علامة على محتوى الذكاء الاصطناعي المنتج من قبل الآخرين ليس كافيًا. أدواتهم، حتى عندما تشير إلى مصادر جديرة بالثقة، تنتج معلومات غير صحيحة على نطاق واسع.



وبحسب الدراسة، فإن الأخطاء شملت "مواعيد انتخابية خاطئة، أو مرشحين عفا عليهم الزمن، أو حتى خلافات مفتعلة تتعلق بالمرشحين"، علاوة على ذلك غالبًا ما تُنسب المعلومات غير الصحيحة إلى مصدر لديه المعلومات الصحيحة حول الموضوع، كما أنها اختلقت "قصصًا عن تورط المرشحين في سلوك فاضح"، ونسبت المعلومات أيضًا إلى مصادر حسنة السمعة.



في بعض الأحيان، كان برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة مايكروسوفت يتهرب من الإجابة على الأسئلة التي لم يكن يعرف الإجابات عليها، ومع ذلك بدلًا من عدم الرد، غالبًا ما يكون مجرد إجابة - بما في ذلك تلفيق ادعاءات حول الفساد.



تم جمع عينات الدراسة في الفترة من 21 أغسطس 2023 إلى 2 أكتوبر 2023، وعندما أبلغ الباحثون شركة مايكروسوفت بالنتائج، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستنظر في إصلاح الأمر، لكن بعد شهر واحد، أسفرت العينات الجديدة عن نتائج مماثلة.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن متحدث باسم الشركة قوله: "تواصل الشركة معالجة المشكلات وإعداد أدواتنا لتحقيق توقعاتنا لانتخابات عام 2024"، وفي الوقت نفسه، حثوا المستخدمين أيضًا على تطبيق "أفضل حكم" أثناء مراجعة نتائج برامج الدردشة الآلية من Microsoft AI.



وقال ريكاردو أنجيوس، رئيس قسم الرياضيات التطبيقية والباحث في الطب الشرعي في الذكاء الاصطناعي: "لقد حان الوقت لتشويه سمعة الإشارة إلى هذه الأخطاء باعتبارها "هلوسة". "يكشف بحثنا عن الأحداث الأكثر تعقيدًا والهيكلية للأخطاء الواقعية المضللة في ماجستير إدارة الأعمال وروبوتات الدردشة ذات الأغراض العامة."
















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