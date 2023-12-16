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سفينة شحن تعمل بالرياح تنقل صاروخ أريان 6 الأوروبي إلى موقع الإطلاق

12/16/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت
وكالة الفضاء الأوروبية
مؤخرًا أن صاروخ الجيل التالي، أريان 6، من المقرر إطلاقه في غضون ستة أشهر فقط، وذلك بعد انتكاسات عديدة، وفي حالة نجاحها ستعمل منصة الإطلاق الثقيلة على استعادة وصول القارة المستقل إلى الأقمار الصناعية الفضائية.



وفي هذا الإطار، يجب نقل أجزاء مختلفة من الصاروخ، الذي تم تصنيعه في مصانع في جميع أنحاء أوروبا، عبر المحيط الأطلسي ليتم تجميعها في ميناء الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية، كما تعد هذه المنطقة الخارجية - في الوقت الحالي - موطنًا للميناء الفضائي النشط الوحيد في أوروبا.



ولتنفيذ هذه المهمة، قامت شركة ArianeGroup، التي تقف وراء الصاروخ، ببناء سفينة مصممة خصيصًا تسمى Canopée، تدعي الشركة أنها أول سفينة شحن صناعية هجينة في العالم تعمل بالرياح.



وبعد ست سنوات من التصنيع، تحتوي السفينة على أربعة "أجنحة محيطية" ضخمة تساعد محركات الديزل أثناء الحركة، مما يقلل من استهلاك الوقود بحوالي 30%.



اختراع الشركة الفرنسية الناشئة AYRO، يبلغ ارتفاع هذه الأشرعة القابلة للسحب بالكامل 37 مترًا وعرضها 11 مترًا، يتم ضبطها تلقائيًا بناءً على ظروف الرياح، مما يزيد من قوة الدفع، وفقا لما أوردته TheNextWeb.



وقد خضعت الأجنحة المصنوعة من مادة تشبه القماش، لاختبارات واسعة النطاق على مدى العامين الماضيين، لكن الأشرعة كانت قد خضعت بالفعل لخطواتها في نوفمبر عندما أكملت Canopée رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي حاملة أجزاء من صاروخ Ariane 6.





وهي قادرة على نقل 5000 طن بسرعة 16.5 عقدة (30.5 كيلومتر في الساعة)، وقد عادت Canopée إلى أوروبا استعدادًا لرحلتها التالية، وستقوم سفينة الشحن بعشرات هذه الرحلات كل عام بين موانئ بريمن وروتردام ولوهافر وبوردو وكورو في غيانا الفرنسية، والغرض الوحيد منه هو نقل Ariane 6 وقطع الغيار الخاصة به ليس فقط قبل الإطلاق ولكن طوال حياته.



ويعد الجمع الناجح بين دفع الديزل ومساعدة الرياح على سفينة شحن بهذا الحجم (طولها 121 مترًا وعرضها 22 مترًا) خطوة واعدة إلى الأمام في إزالة الكربون من الشحن الصناعي، على الصعيد العالمي، يمثل الشحن 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة - أي أكثر من صناعة الطيران بأكملها.



لكن من الصعب للغاية إزالة الكربون من هذا القطاع، وذلك لأن معظم سفن الشحن اليوم مبنية لتعمل بوقود الديزل، والبدائل مثل الهيدروجين أو البطاريات ليست صالحة بعد للمسافات التي يجب أن تقطعها هذه السفن.



يتم نقل ما يصل إلى 90% من البضائع عن طريق السفن والطلب آخذ في الارتفاع، وهذا يعني أن التأثير المناخي للشحن لن ينمو إلا في المستقبل ما لم يظهر الوقود النظيف أو التقنيات الخالية من الانبعاثات كبدائل مناسبة.



إلى جانب الوقود الاصطناعي مثل الأمونيا، يعد تسخير طاقة الرياح إحدى الطرق القليلة لتنظيف قطاع الشحن في الوقت الحالي، وواحدة من أكبر المزايا هي إمكانية تعديل الأشرعة لتتناسب مع السفن الحالية، مما يلغي الحاجة إلى بناء أشرعة جديدة.



وAYRO ليست الوحيدة التي تتطلع إلى الاستفادة من تكنولوجيا الشحن التي تعمل بالرياح، حيث صممت شركة BAR Technologies البريطانية أشرعة عملاقة أطلقت عليها اسم WindWings، وتم تركيب هذه التكنولوجيا على سفينة الشحن Pyxis Ocean التي أجرت تجربة تشغيل ناجحة في طريقها من الصين إلى البرازيل في أغسطس.



كذلك بدأت شركة Oceanbird السويدية في بناء مجموعة من الأشرعة يبلغ ارتفاعها 40 مترًا ووزنها 200 طن متري في وقت سابق من هذا العام ليتم تحديثها وتعديلها على حاملة السيارات Wallenius Tirranna التي يبلغ عمرها 14 عامًا.



في حين قامت شركة إيرسيز التابعة لشركة إيرباص بتطوير طائرة ورقية عملاقة تسحب السفن على طولها، مرة أخرى بهدف خفض استهلاك الوقود وبالتالي الانبعاثات.














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