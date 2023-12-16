تقرير: هاتف أيفون 16 قد يشبه تصميم Iphone 12

MENAFN - Youm7) مرت بضعة أشهر فقط منذ إصدار iPhone 15 ، لكن الشائعات حول الإصدار التالي بدأت بالفعل في الظهور، حيث روجت لبعض التغييرات الكبيرة لجهاز iPhone 16 العام المقبل.

إذن، ما الذي يمكن للمرء أن يتوقعه من iPhone التالي؟ هناك شائعات عن بعض التغييرات في التصميم التي قد تجلب إحساسًا بالحنين إلى الماضي، إلى جانب التغييرات الأخرى.

يقدم تقرير حديث من MacRumors نظرة ثاقبة حول تصميمات ما قبل الإنتاج المبكرة لجهاز iPhone 16، بما في ذلك المتغيرات المختلفة وتكوينات الأجهزة التي يدرسها مهندسو أبل لجهاز DeLorean، وهو الاسم الرمزي الداخلي المعطى لجهاز iPhone 16، حيث يُقال أنه قام بتغيير الأزرار وتصميم الكاميرا، بناءً على التحسينات التي تم إجراؤها في النماذج السابقة.

وعملت شركة Apple على العديد من النماذج الأولية لجهاز iPhone 16، والتي على الرغم من أنها تشترك في نفس لغة التصميم، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة بينها.

تم تقديم النماذج الأولية بألوان مختلفة، بما في ذلك الأصفر والوردي ومنتصف الليل والأسود، ويتميز النموذج الأولي باللون الأصفر بزر الإجراء، وزر الصوت الموحد، ونتوء الكاميرا على طراز iPhone X.

وفي الوقت نفسه، يحتوي النموذج الأولي الوردي على زر إجراء وأزرار صوت ميكانيكية منفصلة، بينما يحتوي النموذج الأولي في منتصف الليل على زر إجراء أكبر وزر التقاط جديد، ووفقًا للتقرير، فإن النموذج الأولي لمنتصف الليل هو التصميم المتوقع في هذه المرحلة.

وأحد الاختلافات الرئيسية بين ايفونهذا العام وطراز العام المقبل ستكون وحدة الكاميرا، والتي وفقًا للتقرير سيكون لها ترتيب رأسي.

يوجد تصميمان لنتوء الكاميرا لجهاز iPhone 16 في الاعتبار – تصميم على طراز iPhone 12 مع عدستين للكاميرا تقع إحداهما فوق الأخرى وتصميم من نوع iPhone X مع غلاف فردي على شكل حبة. على الرغم من أنه يتم النظر في كلا التصميمين، فقد استخدمت شركة Apple تصميم الكاميرا الشبيه بـ iPhone 12 مع عدستين متميزتين على نطاق أوسع في وحدات النموذج الأولي الخاصة بها.

وكانت النماذج الأولية لـ iPhone 16 تحتوي على زر واحد للتحكم في مستوى الصوت، مما يوفر للمستخدمين ردود فعل لمسية، ومع ذلك، تم التخلي عن خطة اعتماد زر مستوى الصوت الموحد بسبب مشكلات فنية، وسيتم استخدام الأزرار الميكانيكية مرة أخرى.

مع iPhone 15 Pro، استبدلت Apple زر الإجراء بمفتاح كتم الصوت. يشير التقرير إلى أنه يمكن لشركة Apple التخلص التدريجي من مفتاح كتم الصوت في طرازات iPhone الفانيليا لصالح هذا الزر الجديد. يختلف حجم زر الإجراء باختلاف النماذج الأولية، حيث يتميز بعضها بزر سعوي أكبر تم إنشاؤه كجزء من Project Atlas.

Apple تختبر "زر الالتقاط" على نماذج iPhone 16 الأولية

تحتوي بعض النماذج الأولية أيضًا على زر على الجانب الأيمن من iPhone 16. وسيتم تجهيز الزر، المسمى زر الالتقاط، بمستشعر القوة ووظيفة "تبديل اللباقة".

سيكون موجودًا على الجانب الذي كان يوجد فيه انقطاع mmWave في طرز iPhone الأمريكية، بينما سيتم وضع الهوائي على الجانب الأيسر. قامت Apple بتطوير تكوين أجهزة احتياطية يستبعد زر الالتقاط في حالة حدوث أي مشكلات أثناء تطويره.

تبقى الجزيرة الديناميكية في المقدمة

تبدو الواجهة الأمامية لجهاز iPhone 16 مشابهة لسابقه، باستخدام الجزيرة الديناميكية. يحتوي الطراز الأساسي للهاتف على شاشة يمكن مقارنتها في الغالب بجهاز iPhone السابق، دون أي تغييرات كبيرة. على غرار iPhone 15، تحتوي النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 أيضًا على منفذ USB-C الموجود في الأسفل.

شوهدت النماذج الأولية لجهاز iPhone 16 بثلاثة ألوان: الأصفر والوردي ومنتصف الليل. بينما تشير الوثائق إلى أن خيارات الألوان الأخرى التي تم تطويرها لجهاز iPhone 15 تم استخدامها أيضًا للاختبار في مرحلة ما.

لا تزال التصميمات المبكرة عرضة للتغييرات نظرًا لوجود تكوينات متعددة للأجهزة، مما يشير إلى أن خطط تصميم Apple ليست نهائية بعد.