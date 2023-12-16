الحموي وناشخو يسعيان لمراكز متقدمة في نهائيات كأس الأمم للكارتينغ

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

يتطلع السائقان الأردنيان سند الحموي وفيصل ناشخو إلى تحقيق مراكز متقدمة اليوم في ختام منافسات بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، والتي يستضيفها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية.‏



وحقق الحموي نتائج مميزة خلال التجارب أول من أمس وناور في فئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما) على المركز الأول ‏ودارت منافسة قوية بينه وبين السائقين زين الحمصاني واللبناني روجيه فغالي جونيور والفلسطيني مالك مصطفى والقطري ‏تميم حوسيبا والمغربي يانس مارتن والقطري زكريا دولة والسعودي عمر سيندي واللبناني بيتر أبو خاطر، والكويتي جابر ‏الصياح، وكان الحموي قد احتل المركز الأول في التجارب الثانية والثالثة والسادسة.



كما حقق ناشخو في فئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق) المركز الثامن في التجارب الثانية والثالثة والسابعة وتبدلت الأدوار ‏بينه وبين السائقين الجزائري كامل رحالي والقطري بدر السليطي والإماراتي أحمد الواهري والعُماني فهد الرواحي والإماراتي ‏جورج نصار والسعودي ليث ممنع واللبناني ريان منعم والسعودي عبد الله كامل.‏



وكانت قد اقيمت الحصص التأهلية الثلاثة الأولى لجميع الفئات، وسيتنافس هؤلاء المتسابقون في ست فئات هي: فئة مايكرو ‏ماكس (8 - 11 عاما) ، وفئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما)، وفئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق)، وفئة ميني ماكس ‏‏(10 - 13 عاما) وفي فئة‎ DD2 ‎‏(15 عاما فما فوق) وفئة‎ DD2 ‎ماسترز (31 عا فما فوق ). بالإضافة إلى ذلك، هناك فئتان ‏إضافيتان من السباقات المخصصة للنخبة هما فئة‎ RD1 ‎الإسبرينت وفئة‎ RD1 ‎للتحمل‎.‎



وتنطلق اليوم السباقات قبل النهائية والنهائية على فترتين صباحية ومسائية لجميع الفئات ويشمل البرنامج على عملية الأحماء ‏وتستمر 5 دقائق لجميع الفئات، ومن الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12.35 ظهرا بتوقيت قطر تنطلق السباقات قبل النهائية في ‏جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (10 لفات)، والميني ماكس (11 لفة)؛ والجونيور ماكس (13 لفة)، والماكس (13 ‏لفة) وفئتي ‏DD2‎‏ وDD2‎‏ للماسترز (13 لفة) ومن الساعة 2.15 عصرا إلى الساعة 4.35 مساء، تنطلق السباقات النهائية في ‏جميع الفئات الست بداية بفئة الميكرو ماكس (14 لفة)، والميني ماكس (15 لفة)؛ والجونيور ماكس (18 لفة)، والماكس (18 ‏لفة) وفئتي ‏DD2‎‏ وDD2‎‏ للماسترز (18 لفة) ويقام حفل توزيع الجوائز وتقديم كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا من الساعة ‏‎5.30‎‏ مساء إلى 6 مساء اليوم. ‏



وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينغ الرئيسية للشباب ‏والسائقين القدامى تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.‏



‏وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة في قطر حيث سيشارك فيها حوالي 165 سائقا من دول الأردن، والجزائر، والبحرين، ‏وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، ‏والإمارات، واليمن وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية‎.‎