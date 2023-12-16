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بطولة كأس الأردن للجودو تختتم اليوم

12/16/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الأردن للجودو والتي ينظمها اتحاد الجودو في صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس في مدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة 280 لاعبا ولاعبة من كافة الفئات العمرية للذكور والإناث وجميع الأوزان يمثلون 11 ناديا ومركزا وهيئة تمارس لعبة الجودو وتعتبر هذه البطولة خاتمة أنشطة اتحاد الجودو لهذا العام.

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