بطولة كأس الأردن للجودو تختتم اليوم

بطولة كأس الأردن للجودو تختتم اليوم
التاريخ
12/16/2023 2:23:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الأردن
للجودو والتي ينظمها اتحاد الجودو في صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس في
مدينة الحسين للشباب.
ويشارك في البطولة 280 لاعبا
ولاعبة من كافة الفئات العمرية للذكور
والإناث وجميع الأوزان يمثلون 11 ناديا ومركزا وهيئة تمارس لعبة الجودو وتعتبر هذه البطولة خاتمة أنشطة اتحاد الجودو
لهذا العام.
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