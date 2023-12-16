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اختتام منافسات تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو

12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - اختتمت أمس الجمعة تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو والتي أقامها اتحاد للجوجيتسو في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية بمدينة الحسين للشباب وبمشاركة ٢٥ لاعبة ولاعبا.
وتهدف هذه التصفية جاءت لاختيار عناصر المنتخب الوطني والذي يستعد للمشاركة في العديد من البطولات خلال العام المقبل.

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