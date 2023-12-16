اختتام منافسات تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو
التاريخ
12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
اختتمت أمس الجمعة تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو والتي أقامها اتحاد للجوجيتسو في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية بمدينة الحسين للشباب وبمشاركة ٢٥ لاعبة ولاعبا.
وتهدف هذه التصفية جاءت لاختيار عناصر المنتخب الوطني والذي يستعد للمشاركة في العديد من البطولات خلال العام المقبل.
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