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الوحدات يحسم تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حسم فريق الوحدات تتويجه بدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الحسين 5-0 ، ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023 -2024.
وضمن الوحدات تتويجه باللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 21نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي والفيصلي بـ 11 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات للبطولة.
وضمن ذات الجولة تغلب فرسان الأردن على الرمثا 3-1 فيما تعادل الأهلي والفيصلي2-2.
ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الأهلي والفيصلي 11، الرمثا 9، فرسان الأردن والحسين 6.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

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