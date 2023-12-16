الوحدات يحسم تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
حسم فريق الوحدات تتويجه بدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بعد فوزه على نظيره الحسين 5-0 ، ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثاني للبطولة لموسم 2023 -2024.
وضمن الوحدات تتويجه باللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 21نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي والفيصلي بـ 11 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات للبطولة.
وضمن ذات الجولة تغلب فرسان الأردن على الرمثا 3-1 فيما تعادل الأهلي والفيصلي2-2.
ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الأهلي والفيصلي 11، الرمثا 9، فرسان الأردن والحسين 6.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
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