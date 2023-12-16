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الأمير علي : نتطلع للتنسيق مع اتحادات الكرة في العالم لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية

12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - صادقت الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، إلى جانب موازنة 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2022، والذي عقد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، اليوم السبت في فندق كمبينسكي.

وأكد سمو الأمير علي، أن الاجتماع يقام "وسط ظروف قاسية يعيشها الأهل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: نتطلع للتنسيق مع عدة اتحادات في المنطقة وإقليمياً ودولياً، لاتخاذ خطوات فعالة تعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية.

وثمن سموه، تكاتف الهيئة العامة للاتحاد والجهود الكبيرة والمتواصلة لتحقيق تطلعات الارتقاء بكرة القدم الأردنية، مشيدا بالمنجزات التي تحققت على امتداد العام 2022.

بدورها، استعرضت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أبرز منجزات العام 2022، والذي شهد العمل على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها توسيع مصادر الدخل، والارتقاء بالاستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وقطاع الفئات العمرية، وتطوير العمل المالي والإداري.

وقالت: استثمرنا عام إقامة كأس العالم بالمنطقة، ونجحنا باستضافة المنتخب الإسباني بطل العالم في 2010، لمواجهة النشامى في لقاء ودي تاريخي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء احتفالية وتنظيمية غير مسبوقة، وعوائد مالية هي الأعلى لمباراة واحدة على امتداد مسيرة الكرة الأردنية، ليشكل ذلك صفحة مشرقة من مشوار متميز للمنتخبات الوطنية في 2022.. كما أعد الاتحاد دراسة شمولية للواقع الفني لكرة القدم الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا"، سلطت الضوء على احتياجات المنظومة وسبل تطويرها، سعياً لاكتساء الاستراتيجية الفنية القادمة، بصبغة موضوعية مع تحديد نقاط القوة والضعف والأهداف بدقة، في إطار تطوير المنتخبات الوطنية والبطولات المحلية على حد سواء.

كما أشارت نصار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الدعم المالي محلياً وخارجياً خلال العام 2022، فقد نجح الاتحاد عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات، ضمن رؤيته الاستراتيجية نحو الاستدامة المالية، ونهجه في توسيع أنشطته التسويقية واستثمار استضافة وتنظيم البطولات والمباريات النوعية، في تعزيز إيراداته التي ساهمت بتخفيض الرصيد الدائن وأعباء السيولة المالية والعجز المتراكم الذي انخفض بنسبة 61% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان الاجتماع بدأ بالسلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، على شهداء الحرب والعدوان الغاشم على الأهل في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استذكر الاتحاد العديد من القامات والرجالات الرياضية الراحلة، الذين فقدتهم المنظومة خلال الفترة الماضية- رحمهم الله.

وتخلل الاجتماع مناقشة جملة المقترحات والاستفسارات التي وردت من أعضاء الهيئة العامة خلال الأسبوع الماضي.

للاطلاع على التقرير الإداري للعام 2022 (اضغط هنا )

للاطلاع على التقرير المالي للعام 2022 (اضغط هنا )

للاطلاع على الفيديو الخاص بمنجزات العام 2022 (اضغط هنا ).

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