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الحموي ثانيا للجونيور وناشخو خامسا للسينيور في بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ

12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حقق السائق الأردني سند الحموي اليوم المركز الثاني في الترتيب العام لفئة جونيور ماكس في ختام منافسات بطولة كأس الأمم ‏للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، والتي اقيمت على حلبة لوسيل الدولية في قطر ، وجاء السائق الأردني فيصل ناشخو في المركز الخامس في الترتيب العام لفئة سينيور ماكس.
ودارت منافسة قوية في الجولة النهائية في فئة جونيور ماكس بين الحموي والسائقين المصري زين الحمصاني والفلسطيني مالك مصطفى والقطري ‏تميم حوسيبا والمغربي يانس مارتن والسعودي عمر سيندي واللبناني بيتر أبو خاطر، والمغربي الغالي سابيل.
ونافس ناشخو في فئة سينيور ماكس في الجولة النهائية أبطال عرب شاركوا في سباقات عالمية للكارتينغ كالإماراتي جورجيس نصار والجزائري كامل رحالي والقطري بدر السليطي والإماراتي ادم الزاهري والقطري طه زاهري والسعودي عبد الله كامل والعُماني فهد الرواحي .
وتعد بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينغ الرئيسية وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.‏
وتكتسب هذه البطولة أهمية كبيرة في قطر حيث شارك فيها حوالي 165 سائقا من دول الأردن، والجزائر، والبحرين، ‏وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس، ‏والإمارات، واليمن وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية‎.‎

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