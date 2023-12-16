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ليفربول ينشد تعميق جراح مانشستر يونايتد وتعزيز صدارته

12/16/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن – يسعى فريق مانشستر يونايتد "المتخبط" إلى كسر عقدة مضيفه فريق ليفربول، وذلك عندما يحل ضيفا عليه عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في ملعب "الأنفيلد"، في قمة مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة برفقة "الشياطين الحمر" بضغوطات كبيرة، فالتاريخ الحديث، يشير إلى أن مواجهة "الريدز" باتت تمثل "مقصلة" للإطاحة بمدربي مانشستر يونايتد، وربما تشكل الخسارة في مباراة اليوم، نهاية متوقعة لحقبة تين هاج المليئة بالإخفاقات في "مسرح الأحلام".
تاريخيا، كانت خسارة يونايتد أمام ليفربول (3-1) في ملعب الأنفيلد يوم 16 من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، سببا لإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الدفة الفنية للشياطين الحمر، كما تعرض النرويجي أولي جونار سولسكاير للإقالة بالشهر نفسه، الذي خسر فيه فريقه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة أمام ليفربول في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021.
وبعد رحيل الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون عن تدريب مانشستر يونايتد في أيار (مايو) من العام 2013، تولى مواطنه ديفيد مويس المهمة الفنية التي لم تستمر طويلا، فبعد تعرضه للخسارة بثلاثية نظيفة أمام ليفربول في ملعب "أولد ترافورد"، بفضل أهداف ستيفن جيرارد ولويس سواريز، لم يستمر بمنصبه لأكثر من شهر واحد بعدها.
وبعدها بعامين تحت قيادة الهولندي لويس فان غال، خسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول في "الأنفيلد" بذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي بثنائية دانيل ستوريدج وروبرتو فيرمينو، قبل أن يحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله موقعة "أولد ترافورد"، ليتم الإطاحة بالمدرب الهولندي بعد فترة قصيرة من الإخفاق الأوروبي، رغم تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتتمتع مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد بمنافسة تاريخية خاصة، وتتسبب نتائج تلك المواجهات في ضغوطات كبيرة على المدربين بالنسبة لإدارتي الفريقين، حيث عانى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من هزيمة قاسية أمام ليفربول الموسم الماضي (7-0) في الأنفيلد، لكن الإدارة فضلت الاستمرار معه، حيث إن ضعف نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا بتذيله ترتيب مجموعته، ينذر بأن الخسارة قد تعجل برحيله والاستعانة بالإنجليزي جراهام بوتر، الذي يتصدر اهتمامات المستثمر القادم للشياطين الحمر جيم راتكليف.
وأكد إريك تين هاج، أن فريقه سيستعيد خدمات اثنين من لاعبيه المصابين، لكن المدرب الهولندي أوضح في الوقت ذاته، أن مدافعه هاري ماغواير سيغيب عن المواجهة الصعبة.
وخرج لوك شاو بين شوطي المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، كما غاب ماركوس راشفورد عن مباراة "العملاق البافاري" بسبب المرض، لكنه تعافى. أما أنتوني مارسيال، الذي عانى مؤخرا من وعكة صحية، فما يزال غائبا عن التشكيلة.
وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هاري ماغواير لن يكون متاحا للمباريات المقبلة، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيدوم على المدى الطويل، أما لوك شاو فقد تدرب هذا الصباح ونعتقد أنه متاح لمباراة اليوم"، فيما قرر تين هاج من سيقود الفريق في غياب الموقوف، برونو فرنانديز، رافضا الكشف عن هويته.
وسحق ليفربول غريمه مانشستر يونايتد (7-0) في آنفيلد خلال الموسم الماضي من البريميرليغ، لكن تين هاج يعتقد أن يونايتد يمكن أن يتعلم من التجربة المؤلمة، مشيرا: "أعتقد أن الجميع يكونون متحمسين للغاية عندما نذهب إلى آنفيلد، إنه مكان رائع للذهاب إليه، نعلم أن الأمر سيكون صعبا".
وتابع: "ما يريده كل لاعب كرة قدم كبير هو أن يواجه هذا التحدي وعليك أن تتطلع إلى الأمام، نأخذ هزيمة الموسم الماضي إلى ذاكرتنا، لكن عليك أيضا الاستفادة والتعلم منها ويمكننا إثبات ذلك، سنشكل فريقا يمكنه التحدي، فريقا واثقا من الفوز بهذه المباراة، ونعد اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، نحن واثقون من قدرتنا على تشكيل فريق يمكنه الانتصار في آنفيلد".
واستطرد: "في الموسم الماضي ضد ليفربول، لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية، لكننا استقبلنا هدفا قبل نهايته مباشرة، ثم انهار الفريق، لذلك لا يمكن أن يحدث هذا، كان لدينا في الموسم السابق فريق مختلف ولاعبون مختلفون، ولو بشكل جزئي".
من جانبه، طالب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبيه بالفوز على مانشستر يونايتد، حيث يدخل ليفربول اللقاء بصفته متصدرا لترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من مشاكل كبيرة بحلوله في المركز السادس برصيد 27 نقطة.
وقال كلوب في تصريحات صحفية: "إنها مباراة على أرضنا وللجماهير، ندرك أهمية المباراة ومتحمسون لخوض المواجهة، علينا أن نبدأ المباراة بشكل صحيح، هناك مساحة للتحسن في طريقة لعبنا، قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا أمام أستون فيلا، ومن الواضح أنهم يتقدمون في الدوري".
واختتم: "لا أفضل الحديث كثيرا عن مواجهة مانشستر يونايتد حتى لا يظهروا أقوياء، نحن في ملعبنا وعلينا أن نهاجمهم، لا أتابع يونايتد عن كثب بما يكفي لأعرف بالضبط ما المشكلة وطرق معالجتها، لكنني رأيت تين هاج يفوز بجائزة مدرب الشهر الماضي، بعدما كان فريقه في أفضل حالاته، فكيف يمكن أن يكون كل شيء خاطئا؟ لا أفهم ذلك". -(وكالات)

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