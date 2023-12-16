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الأهلي يسدد حساب اتحاد جدة ويلاقي فلومينينسي في نصف النهائي

12/16/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدة - أعرب التونسي علي معلول لاعب فريق النادي الأهلي المصري، عن سعادته الغامرة بفوز فريقه على الاتحاد السعودي بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بربع نهائي كأس العالم للأندية (السعودية 2023)، ليضرب موعدا مع فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي، يوم غد.
وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "حققنا فوزا مستحقا على اتحاد جدة، هو خصم عنيد ومنافس قوي لامتلاكه كوكبة من النجوم، لكننا حققنا المطلوب على ملعبه وبين جماهيره، نجحنا بالسيطرة على مجريات المباراة في معظم فتراتها، وقدمنا أداء مميزا يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".
وأضاف: "أعددنا العدة جيدا للمباراة، وكانت الروح والعزيمة حاضرة في نفوس اللاعبين، الأهلي بطل أفريقيا، وسنعمل بقوة للتأهل إلى النهائي، فبعد الفوز على الاتحاد تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فلومينينسي، أحد أقوى الفرق البرازيلية، سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة اعتبارا من اليوم، ننتظر جماهيرنا في المدرجات لتحفيزنا على تحقيق الفوز".
من جانبه، هنأ حارس مرمى اتحاد جدة عبد الله المعيوف، لاعبي الأهلي المصري بالفوز، مؤكدا أنهم كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا الفوز.
وأشار المعيوف في تصريحات صحفية: "لا ألوم أحدا على الخسارة، ركلة الجزاء الضائعة كانت نقطة تحول اللقاء، كان تركيزنا عاليا في المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا في تسجيل الأهداف وسنعمل جاهدين من أجل تعويض جماهير الاتحاد في المباريات المقبلة".
وقدم اللاعب أحمد بامسعود مدافع فريق الاتحاد السعودي، اعتذاره لجماهير ناديه عقب الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري، بقوله: "أعتذر لجماهيرنا والشعب السعودي على المستوى الذي قدمناه، كنا نطمح إلى تقديم الأفضل والوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة، لكننا لم ننجح في ذلك، كنا نحتاج إلى رغبة أكثر وعزيمة أكبر من أجل تجاوز منافس صعب وعنيد بحجم الأهلي المصري، لقد سيطرنا على المباراة في معظم أوقاتها، وكنا الطرف الأفضل، لكن الهدف الأول جاء مبكرا وأربك حساباتنا، ثم جاء الهدف الثاني ليزيد من إحباط اللاعبين، ولم نتمكن من التعويض بكل أسف".
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر الفرنسي كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ولكن المصري محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.
وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الـ62، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء، وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف "حفظ ماء الوجه" لاتحاد جدة.
وثأر الأهلي المصري من خسارته أمام اتحاد جدة في ربع نهائي المسابقة ذاتها العام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد بهدف متأخر لنجمه محمد نور.
ويلعب الأهلي مع فلوميننسي البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم غد، حيث يشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، في حين يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.
وكان اتحاد جدة، افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي المصري لنصف نهائي البطولة العالمية، علما بأن أفضل إنجازاته في البطولة يتمثل بحصوله على المركز الثالث 3 مرات في نسخ الأعوام، 2006 و2020 و2021. -(وكالات)

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