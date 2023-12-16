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سيكسرز يضاعف معاناة بيستونز في دوري السلة الأميركي

12/16/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – حقق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزا كبيرا على نظيره ديترويت بيستونز بنتيجة (124-92) في المباراة التي جمعت الفريقين فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتعد هذه الخسارة رقم 22 لفريق بيستونز على التوالي، ليتخطى رقمه القياسي من حيث عدد المباريات التي خسرها على التوالي، والمسجل في موسم "1979-1980" وبداية موسم "1980-1981".
وتعد سلسلة هزائم ديترويت هي سادس أطول سلسلة في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي؛ حيث يسبقه فريقا كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما سبق لهما خسارة 26 مباراة متتالية في موسمي "2010-2011"، و"2013-20214" على الترتيب. وكذلك فرق، فانكوفر جريزليس موسم "1995-1996"، ودنفر ناجيتس موسم "1997-1998"، وشارلوت بوبكاتس موسم "2011-2012" والذين خسروا 23 مباراة متتالية آنذاك.
ويعد فريق فيلاديلفيا، أكثر الأندية تعرضا للخسائر المتتالية، حيث خسر 28 مباراة متتالية مع نهاية الموسم "2014-2015"، وبداية الموسم "2015-2016".
في المقابل، خسر فريق غولدن ستايت ووريرز جهود لاعبه "المشاغب" درايموند غرين، بعدما أوقفته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إلى أجل غير مسمى" نتيجة اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش في المباراة ضد فينيكس صنز، حيث يعد الإيقاف "لأجل غير مسمى" عقوبة غير معتادة من قبل رابطة الدوري، التي تحدد غالبا عدد المباريات. ومن الأمثلة على العقوبات الكبيرة التي صدرت مؤخراً بحق اللاعبين، إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت 25 مباراة في حزيران (يونيو) بعدما شوهد وهو يشهر مسدسا في مقطع فيديو، أو إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب مزاعم العنف المنزلي.
من جانبه، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزا ثمينا على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 121-113 في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة للرجال، حيث كان جيمس هاردن على موعد مع صناعة التاريخ، بعدما وصل إلى النقطة رقم 25 ألف في مسيرته بالبطولة خلال اللقاء. وأحرز هاردن 28 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة في المباراة التي جرت صباح أول من أمس، ليقود كليبرز لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.
ويعد هذا هو الانتصار رقم 11 لكليبرز من إجمالي 14 مباراة لعبها في البطولة خلال الموسم الحالي، ليفوز أيضا بجميع مبارياته الخمس التي لعبها في البطولة على ملعبه في كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وأسفرت لقاءات الجولة الأخيرة، عن فوز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز (137-123)، ونيو أورليانز بيليكانز على شارلوت هورنيتس (112-107)، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك (128-111)، كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز (129-115)، وأتالانتا هوكس على تورنتو رابتورز (125-104)، وتغلب هيوستن روكتس على ممفيس جريزليس (103-96)، ونيويورك نيكس على فينيكس صنز
(139-122). -(وكالات)

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