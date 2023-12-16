انفانتينو يتابع لاعباتنا بالسعودية.. رياضيون يساندون حسان.. ذيابات يزيد من معاناة أبو زمع

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

دائرة الحكام تعتقد بغياب الأخطاء التحكيمية في قمة الفيصلي والحسين

كشف مصدر مطلع في اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام تعتقد بعدم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جمعت فريقي الفيصلي والحسين إربد الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة احتجاجا واسعا على التحكيم، حيث يرى الحسين إربد أنه تعرض لظلم تحكيمي بعدم احتساب هدف صحيح، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق، فيما يرى الفيصلي أنه كان يستحق ركلة جزاء ولم يتم احتسابها.

المصدر أشار إلى أن دائرة الحكام لم تدرس الحالات رسميا

وبشكل مفصل ودقيق، ولكنها أشارت إلى أن انطباعها الأولي يفيد بصحة قرارات الحكم مراد زواهرة.

وينتظر أن تجتمع دائرة الحكام، لدراسة الحالات المعترض عليها، قبل الخروج بتصريح رسمي حول الحالات سواء بالاعتراف بحدوث أخطاء، أو التأكيد على صحة قرارات الحكم.

أنباء عن ترحيل المباريات المؤجلة بالدوري لما بعد كأس آسيا

ترجح معلومات أن يقوم اتحاد كرة القدم، بترحيل المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، إلى ما بعد مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، وتختتم يوم 10 شباط (فبراير) المقبل.

وتتعدد الأراء داخل اتحاد الكرة بشأن إقامة المباريات المؤجلة قبل المغادرة إلى كأس آسيا، أو ترحيلها لما بعد البطولة الآسيوية، بانتظار القرار الرسمي.

المعلومات الراشحة تفيد أن الخيار الأرجح أن يقوم الاتحاد بترحيل المباريات لما بعد كأس آسيا، بناء على طلب مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي يريد تجميع المنتخب للتفرغ للمباريات الودية قبل الذهاب إلى الكأس الآسيوية في قطر.

وربما يتم استدعاء المنتخب الوطني للتجمع، اعتبارا من يوم 21 الحالي.

ميساء تسجل للنصر.. وانفانتينو يتابع لاعباتنا بالسعودية

نجحت نجمة المنتخب النسوي لكرة القدم ميساء جبارة، في قيادة فريقها النصر السعودي لمواصلة صدارة الدوري النسوي السعودي، عندما سجلت هدف الفوز الوحيد لفريقها في مرمى فريق القادسية.

وتألقت جبارة بشكل لافت، ونجحت في تتويج جهودها بتسجيل الهدف الوحيد، لتقود فريقها في مشواره نحو احراز اللقب.

وعلى صعيد لاعبات المنتخب النسوي المحترفات في الدوري النسوي السعودي، حقق فريق الاتحاد الذي يضم النجمتين الأردنيتين ملك شنك وشهناز جبرين، الفوز على فريق الأهلي الذي تشرف على تدريبه الأردنية منار فريج وتحترف في صفوفه الأردنيتان آية المجالي وروند كساب بنتيجة 6-2.

مباراة الاتحاد والأهلي (ديربي جدة)، حضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، الذي حرص على مصافحة اللاعبات بما في ذلك المحترفات الأردنيات في الفريقين السعوديين.

ناصر حسان يثمن وقفة الرياضيين في مصابه

ثمن المدرب الأردني ناصر حسان، وقفة الكثير من الرياضيين لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين وجماهير إلى جانبه، خلال مصابه الجلل، الذي تمثل بفقدان شقيقته وابنها، وعدد كبير من ابناء عمه وأولادهم، وابناء اخوته، وعدد كبير من أقاربه، نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ويعمل ناصر حسان حاليا مسؤولا فنيا في أكاديمية سباير بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم الاستعانة به للاستفادة من خبراته في اكتساف المواهب الكروية وصقلها، وبناء فرق صاعدة قادرة على اثراء المنتخبات القطرية بالنجوم.

وحرص حسان على تشييد بيت للعزاء في العاصمة القطرية الدوحة، أمه الكثير من نجوم الرياضة، خاصة الأردنيين العاملين في قطر، إلى جانب شخصيات قطرية رياضية معروفة.

وعبر حسان في تصريح لـ"الغد" من قطر، عن بالغ تقديره وشكره، لكل من واساه في مصابه الجلل، معتبرا أن فزعة الأصدقاء، ساهمت في التخفيف من حزنه على ما جرى.

وأضاف: احتسب شقيقتي وابنها وابناء العمومة والأقارب شهداء عند الله عزوجل، وهذا شرف الشهادة الذين نتوق إليه جميعا، داعيا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وينصر غزة على المعتدين الصهاينة.

ذيابات يزيد معاناة أبو زمع

زاد لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات، من معاناة المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله ابو زمع، عندما وجد اللاعب نفسه مضطرا للاحتجاب فترة طويلة، بسبب عملية في الرباط الصليبي، سيخضع لها يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال إجراء العملية، فإن هايل الذي يلعب أيضا كلاعب أساسي في المنتخب الأولمبي، سيجد نفسه مضطرا للتغيب عن الملاعب لفترة طويلة، ما يهدد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.

ويعتبر غياب هايل مؤثرا للمنتخب الأولمبي، ما سيزيد من معاناة أبو زمع الذي سبق وأن عانى من إصابة لاعب الفيصلي أمين الشناينة الذي ربما يحتجب أيضا عن المشاركة في كأس آسيا، ما سيفقد مدرب المنتخب قوة ضاربة قد تؤثر على مستوى المنتخب، في حال لم يتمكن المدرب من إيجاد البدائل.

وكان هايل تعرض لإصابة خلال مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام السعودية.

شلباية يتخصص في صناعة الأهداف

بات ظهير فريق الوحدات لكرة القدم فراس شلباية، أحد أبرز اللاعبين المتخصصين في صناعة الأهداف، في مختلف المنافسات المحلية.

وشهدت مباراة الوحدات وسحاب، مواصلة شلباية صناعة الأهداف من الجهة اليمنى، وهو ما حصل في مباريات سابقة كثيرة، الأمر الذي دفع مدربي الفرق الأخرى، للتحذير خلال مبارياتهم أمام الوحدات، من ضرورة ضبط الطلعات الهجومية للوحدات من الجهة اليمنى التي يكون شلباية متواجدا فيها.

الرفاع الشرقي يقيل المدرب الأردني حلمي

أقال نادي الرفاع الشرقي البحريني، المدير الفني الأردني لفريق كرة القدم إبراهيم حلمي، على خلفية خسارة الفريق وخروجه من بطولة الكأس، علما أن الرفاع الشرقي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

ويأمل حلمي أن يتلقى عرضا جديدا في البحرين، لمواصلة العمل هناك، بانتظار حسم الخطوة التالية.

مصارعة وملاكمة في مباراة كرة قدم سن 17

تحولت مباراة بدوري سن 17 لكرة القدم، إلى حلبة مصارعة وملاكمة، بعد اشتباك لاعبي الفريقين في المباراة التي جرت أول من أمس. وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة لركلة جزاء، ما تسبب في توتر اجواء اللقاء، ومن ثم تدافع بين اللاعبين، قبل أن يلتحم الفريقان، ويدخل اللاعبون في فاصل من الركل والمصارعة وتبادل اللكمات وبشكل جماعي، في مشهد يثير الدهشة والاستغراب.

وحصلت "الغد" على فيديو مصور لما جرى داخل الملعب من ركل وتبادل للكمات باليد والرجل.

كواليس النجوم

. لاعبون تساءلوا عن سبب عدم الإعلان رسميا عن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين.. نجوم في الأندية من لاعبين ومدربين، أكدوا قناعتهم أن الاتحاد ممثلا بلجنة أوضاع اللاعبين، بت بالعديد من الشكاوى المقدمة منذ فترة طويلة، ولكنه يماطل في الإعلان عن القرارات، خدمة للأندية خوفا من حرمانها من التسجيل قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.. لاعبون تساءلوا فيما إذا كان الاتحاد منحازا للأندية على حساب اللاعبين والمدربين المشتكين.

. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، حضر اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة الذي عقد يوم أمس.

. الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، سيتواجدون في قطر، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا التي تقام في الدوحة اعتبارا من 10 الشهر المقبل.. إسماعيل الحافي سيتواجد أيضا كمقيم حكام في البطولة.

. إدارات أندية المحترفين، تستعد للطلب من المديرين الفنيين، تقديم التقرير الفني، في ظل قرب انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري.. الأندية تستعد أيضا لمنح اللاعبين المحليين والأجانب إجازة، في ظل ابتعاد انطلاق مرحلة الإياب من الدوري.. المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمشاكل والخلافات والمطالبات.

. اتحاد لعبة جماعية (بعيدا عن كرة القدم)، ينتظر أن يعلن قريبا عن رعاية لكافة فرقه وأنشطته لمدة 3 سنوات.. هذه الرعاية ستكون "ضربة معلم" للاتحاد.

. المحترف الأردني في فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، أشار في مقابلة لموقع الدوري الفرنسي، أن الإرهاق من السفر ربما تسبب في تراجع مستوى المنتخب في تصفيات كأس العالم في المباراتين أمام طاجيكستان والسعودية، معتبرا في نفس الوقت أن هذا ليس عذرا.

. أقامت الدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة، ورشة عمل التنسيق الإعلامي والعمليات الإعلامية بالملعب، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد الاتحاد الرياضي للشرطة، بإدارة المنسق الآسيوي أحمد الزاغة الذي يحظى بتقدير واحترام الجميع لما يقدمه على الصعيد الإعلامي، إلى جانب تعامله المتميز مع الجميع.

. تساؤل من مشجعين للمنتخب الوطني لكرة القدم، فيما إذا كان نجم الوحدات العائد من الإصابة بهاء فيصل، كان ضمن قائمة المنتخب الأولية التي أرسلها اتحاد الكرة رسميا للاتحاد الآسيوي، استعدادا للمشاركة بكأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل..التساؤل جاء بسبب أن القائمة تم ارسالها، قبيل العودة القوية لبهاء فيصل من الإصابة.

. عدد من محبي نادي الحسين إربد، تساءلوا عن ذنب فريقهم في تحمل مدير فني يغيب عن الفريق في مباريات مهمة بالدوري، بسبب ارتباطه بدورة تدريب في البرازيل..المحبون للنادي اعتبروا أن فريقهم ليس معنيا بالتعاقد مع مدرب يأتي إلى الأردن لاستكمال الحصول على دورات تدريبيه.. المدرب جاء في مهمة لتحقيق الإنجاز، وليس لاستكمال دوراته على حساب الفريق.

. خلافات داخل أحد فرق أندية المحترفين، ربما يؤثر على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة







