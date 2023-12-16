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منتخب السباحة يشارك ببطولتي العالم والعرب

12/16/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يشارك المنتخب الوطني للسباحة في فعاليات النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة، والتي تقام في دولة قطر بالفترة من 2 إلى 18 شباط (فبراير) من العام 2024.
وكان من المقرر أن تقام البطولة العالمية في صيف العام الحالي، إلا أن الاتحاد الدولي للسباحة "فينا" قرر إرجاء المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في العديد من الدول.
وتشكل بطولة العالم للسباحة، خطوة على طريق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) - التي تقام في الفترة من 26 من تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين - ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات الأردنيين والأردنيات لتحقيق أرقام تأهيلية إلى "العرس الأولمبي"، حيث ستقام سباقات السباحة والسباحة الإيقاعية ومسابقات كرة الماء في "قبة أسباير"، أما فعاليات الغوص ومسابقات السباحة في المياه المفتوحة، فإنهما ستقامان في "متحف الفن الإسلامي".
ويسبق هذه البطولة، مشاركة "السباحة" في البطولة العربية الثانية للألعاب المائية للأعمار السنية بقطر في الفترة من 10 إلى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، وتشتمل البطولة 6 رياضات منها 5 أولمبية وهي: السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الإيقاعية، إضافة إلى الغطس العالي، حيث ستقام المنافسات في قبة أسباير ومجمع حمد للرياضات المائية وميناء الدوحة القديم.
ومع اعتماد اتحاد السباحة جزءا من خطته للموسم الجديد 2024، فقد تقرر تأكيد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للفئات العمرية بالفلبين في الفترة من 26 شباط (فبراير) إلى 9 آذار (مارس) المقبلين، وذلك بعد تأجيل البطولة التي كان من المقرر إقامتها الشهر الحالي، بسبب الأوضاع السياسية الراهنة.
محليا، ينظم "السباحة" البطولة الشتوية المفتوحة في الفترة من 28 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ويسبقها تنظيم بطولة البراعم الشتوية يوم 26 من الشهر نفسه.

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