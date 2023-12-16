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الأهلي والرياضي يواصلان المطاردة.. و3 مباريات بـسلة الناشئين

12/16/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات في إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، حيث يلتقي فريقا نجوم الجبيهة ونجوم الأردن عند الساعة 5 مساء، ومواجهة المقاولون ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، على أن يلتقي فريق نجوم الأرثوذكسي بنظيره الجبيهة عند الساعة 8 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق اتحاد عمان على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (115-15)، في لقاء برز فيه لاعبه حمزة شعبان بتسجيله 23 نقطة و4 متابعات و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 32، يليه زميله معتز صويص بتسجيله 23 نقطة و3 متابعات وتمريرتين و9 ستيل بفاعلية 31.
وفاز فريق الرياضي على نظيره فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (74-46)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد الطراونة بتسجيله 16 نقطة و3 متابعات وتمريرة و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 21.
ويتصدر الأرثوذكسي "مؤقتا" جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى بـ17 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ16 نقطة، والرياضي ثالثا بـ13 نقطة، ونجوم الإنجليزية رابعا بـ11 نقطة، فيما حل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.
وتغلب فريق الأهلي على المقاولون بنتيجة (77-30)، في لقاء برز فيه لاعبه سند دغجوقه بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و13 متابعة وتمريرتين بفاعلية 20.
وعزز الأهلي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثالث بين فرق مجموعته الثانية، متساويا مع نجوم الأرثوذكسي، الذي جاء ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، خلف المتصدر الإنجليزية برصيد 20 نقطة، فيما يقبع نجوم اتحاد عمان في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويأتي فريقا الجبيهة والمقاولون في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 10 نقاط لكل فريق.

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