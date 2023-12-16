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الأهلي يخطف نقطة من الرمثا في دوري المحترفين

12/16/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- خطف فريق الأهلي نقطة ثمينة من ضيفه الرمثا بالتعادل بهدف لمثله، في ختام الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وسجل هدف الرمثا الوحيد المهاجم الشاب عز الدين أبو عاقولة عند الدقيقة 23 من زمن المباراة، فيما أحرز لاعب الأهلي يزن الغرابلة عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.
واستعاد الرمثا المركز الرابع وبرصيده 13 نقطة، متقدما بفارق المواجهات والأهداف على شباب الأردن صاحب المركز الخامس، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الأهلي عند 8 نقاط بالتشارك مع فرق الجليل، مغير السرحان وسحاب في المراكز الأخيرة.
وشهدت المباراة اعتراضات عديدة على حكم اللقاء من قبل الأجهزة الفنية للطرفين، إلى جانب تعطل اللوحة الإلكترونية وعدم معرفة الوقت بدل من الضائع وتبديلات اللاعبين.
وأسفرت الجولة العاشرة فوز شباب الأردن على مغير السرحان (2-1)، وتعادل معان مع شباب العقبة، والفيصلي مع الحسين إربد بالنتيجة ذاتها (1-1)، وتخطي السلط نظيره الجليل (1-0)، واكتساح الوحدات نظيره سحاب (4-0).
تشكيلة الفريقين
الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان كوا آسي، علي حجبي (محمد مشة)، ماهر مروان، أحمد إلياس، محمد عز الدين (بيخوذ سعيدوف)، بهاء الشملتي، إباء الرمحي (يزن الغرابلة)، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور (البشير سيدي).
المدير الفني: عماد رشاد
الرمثا: مالك شلبية، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، حسين الرشدان، المعتصم بالله الزعبي، خالد عواقلة (عمر أبو عاقولة)، بشار الذيابات (عبد الله المنيص)، علي العزايزة، عز الدين أبو عاقولة (مؤمن الساكت) وهاشم الخالدي (الهادي سالم).
المدير الفني: وسيم البزور
الحكام: أحمد فيصل، قيس خميس، أحمد الحتو وبكر الهباهبة رابعا.
الإنذارات: حسين الرشدان (الرمثا) ماهر مروان، إبراهيم الجوابرة، يزن الغرابلة، ليث أبو رحال (الأهلي)
سيناريو الأهداف
- رفع لاعب الرمثا علي العزايزة كرة بالمقاس من الجهة اليمنى، ليجد زميله عز الدين أبو عاقولة في مواجهة المرمى مسددا الكرة بقوة في الشباك (23).
- نفذ لاعب الأهلي أحمد إلياس ركلة ركنية، تابعها البديل يزن الغرابلة برأسه قوية في الشباك (90).
فرص المباراة
- سدد إلياس كرة من مسافة بعيدة هزت الشباك من الخارج (14).
- أطلق الرشدان كرة صاروخية علت عارضة الأهلي (16).
- ضرب الجوابرة كرة برأسه لم تعرف طريق المرمى (25).
- راوغ العزايزة دفاعات الأهلي مسددا كرة ملتفة بجانب المرمى (32).
- رفع إلياس ركنية على رأس المدافع فيفيان على العارضة (42).
- أهدر الخالدي فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة بتسديد الكرة فوق المرمى من مسافة قريبة (45).
- تصدى شلبية لرأسية فيفيان على دفعتين وأبعدها الدفاع (56).
- مرت رأسية إلياس بعيدة عن الخشبات الثلاث رغم قربه من المرمى (71).

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