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دولي الكراتيه يكشف أسماء لاعبي المنتخب المشاركين بالدوري العالمي

12/16/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 5 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26-28 الشهر من المقبل، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة.
وبلغ عدد المشاركين في الجولة 373 مشاركا من 58 بلدا، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة بعد يومين.
واللاعبون المسجلون هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
ووفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للكراتيه الذي صدر مؤخرا، يحتل الجعفري المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 6180 نقطة، ويحتل حماد المركز السادس في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 3645 نقطة، ويحتل المصاروة المركز السادس في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 3090 نقطة، ويحتل المصاطفة المركز الثاني لوزن تحت 67 كغم برصيد 5340 نقطة، وفي الوزن ذاته، يحتل غيث المركز الثاني عشر برصيد 2385 نقطة.
ويتطلع اتحاد الكراتيه، إلى مشاركة في بطولات الاتحاد الدولي التي اعتمدها للعام المقبل، وفقا لما يراه مناسبا ويعود بالفائدة على لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، ووفقا لميزانيته المخصصة للعام المقبل.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه (WKF)، أصدر روزنامة أنشطته العالمية للعام المقبل، حيث تقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، وستعمل الاتحادات الرياضية المنتسية للاتحاد الدولي، على تحديد البطولات التي ستشارك فيها حسب ما تراه مناسبا وفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي للكراتيه.
وتاليا روزنامة الاتحاد الدولي للعام 2024:
- 12-14 كانون الثاني (يناير): بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه) في أثنينا، 26 - 28 كانون الثاني (يناير): بطولة العالم ( الدوري العالمي) في باريس، 9 -11 شباط (فبراير): البطولة الأوروبية للناشئين وتحت 21 عاما، في جورجيا، 16- 18 شباط (فبراير): بطولة العالم ( كراتيه 1 – سري ايه) في قبرص، 22- 25 شباط (فبراير): بطولة العالم (كراتيه 1 للشباب) الإمارات، 7 -9 آذار (مارس): دورة الألعاب الأفريقية في غانا، 15 - 17 آذار (مارس): بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه) في تركيا، 22-26 آذار (مارس): بطولة أوروبا للكبار في إسبانيا، 19 -21 نيسان (أبريل): (الدوري العالمي) في مصر، 27 - 30 نيسان (أبريل): بطولة المحيط في مدينة سيدني الاسترالية، 8 - 12 أيار (مايو): بطولة أوروبا في كرواتيا، 16 - 19 أيار (مايو): بطولة العالم ( كراتيه 1 للشباب) في إسبانيا، 23 - 26 أيار (مايو): بطولة العالم للكبار في أورغواي، 31 أيار (مايو): بطولة العالم – الدوري العالمي ) في المغرب، 24- 26 حزيران (يونيو): بطولة العالم للشباب (كراتيه1) كرواتيا، 27 -30 حزيران (يونيو): بطولة العالم للشباب في كرواتيا، 8- 11 آب (أغسطس): بطولة العالم ( كراتيه 1 للشباب) في المكسيك، 22- 25 آب (أغسطس) بطولة الناشئين وتحت 21 عاما، في البرازيل.
23- 25 آب (أغسطس): بطولة آسيا بطولة الناشئين وتحت 21 عاما، في الفلبين، 13- 15 أيلول (سبتمبر): (كراتيه 1 – سيري ايه) في النمسا، 20 -22 أيلول (سبتمبر): بطولة آسيا للكبار في الصين، 20 -22 أيلول (سبتمبر): بطولة حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، 27 -29: بطولة الكومنولث في بنغلادش، 9- 13 تشرين الأول (أكتوبر): بطولة العالم للناشئين وتحت 21 عاما، في ايطاليا، 22- 24 تشرين الثاني (نوفمبر): بطولة العالم للفرق في إسبانيا، 5-8 كاون الأول (ديسيبمر): بطولة العالم للشباب في إيطاليا.

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