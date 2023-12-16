Sunday, 17 December 2023 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير علي: تنسيق مع اتحادات الكرة بالعالم لتعزيز مساعي وقف العدوان على غزة والضفة

12/16/2023 2:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، التطلع للتنسيق مع عدة اتحادات كرة قدم في المنطقة وإقليمياً ودولياً، لاتخاذ خطوات فعالة تعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات التي يتعرض لها الأهل في غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع الهيئة العامة الذي عقد السبت، في فندق كمبنسكي بعمان، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي وسط ظروف قاسية يعيشها الأهل في فلسطين.
وقال سمو رئيس الاتحاد: نجتمع اليوم في ظل مأساة يعيشها إخواننا في الضفة وغزة”، مبينا أن المشاورات تجري مع اتحادات صديقة وليس فقط اتحادات في المنطقة، لتعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وأشار سموه فيما يتعلق بشؤون اتحاد الكرة أن السنة الحالية كان صعبة وهناك تحديات متنوعة تواجه الاتحاد، مطالبا الجميع بالوقوف لدعم اللعبة، وثمن سموه، تكاتف الهيئة العامة للاتحاد والجهود الكبيرة والمتواصلة لتحقيق تطلعات الارتقاء بكرة القدم الأردنية، مشيدا بالمنجزات التي تحققت على امتداد العام 2022.
بدورها استعرضت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أبرز منجزات العام 2022، والذي شهد العمل على عدة محاور رئيسة، في مقدمتها توسيع مصادر الدخل، والارتقاء بالإستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وقطاع الفئات العمرية، وتطوير العمل المالي والإداري.
كما أشارت نصار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الدعم المالي محلياً وخارجياً خلال العام 2022، فقد نجح الاتحاد عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات، ضمن رؤيته الإستراتيجية نحو الاستدامة المالية، ونهجه في توسيع أنشطته التسويقية واستثمار استضافة وتنظيم البطولات والمباريات النوعية، في تعزيز إيراداته التي ساهمت بتخفيض الرصيد الدائن وأعباء السيولة المالية والعجز المتراكم الذي انخفض بنسبة 61 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتطرقت نصار الى موضوع المنحة الرأسمالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وخطط الاتحاد للاستثمار منها خلال الفترة المقبلة وأهمها إقامة مبنى خدمات لملعب الكرامة لخدمة المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية التي تشارك في البطولات الخارجي.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية، ومنها فتح قنوات مع الحكومة لبحث إيجاد دعم للأندية، والبحث عن تنظيم أفضل للبطولات، حيث بينت نصار أن الاجتماعات قائمة في هذا الأمر.
وشهد الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية 2022، إلى جانب موازنة 2023، حيث أظهرت البيانات المالية أن إيرادات الاتحاد للعام 2022، بلغت 10 ملايين دينار، فيما بلغت المصاريف 11.6 مليون ليكون العجز مليونا وستمائة ألف دينار.
وشهد الاجتماع طلب أندية الدرجة الثانية من سمو الأمير علي بن الحسين إعادة النظر في قرار تقليص الدعم خلال منافسات الدوري، واقتصره على مبلغ 3 آلاف دينار بعد التلويح بعدم خوض مباريات الدوري.
وشكرت أندية الدرجة الثانية عضو مجلس إدارة الاتحاد عامر أبو عبيد على دعمه للأندية بمبلغ 50 ألف دينار، وهو الأمر الذي دفع رئيس نادي الوحدات للتمني من أبو عبيد بضرورة عدم دعم الأندية بعيدا عن منظومة الاتحاد مباشرة، ليرد أبو عبيد أنه سيدعم كل أندية الوطن التي تحتاج لوقفة، فيما بينت نصار أن أبو عبيد لم يقدم الدعم لأندية الدرجة الثانية مباشرة ولكن قام برعاية الدوري من خلال إحدى شركاته.
وكان الاجتماع بدأ بالسلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، على شهداء الحرب والعدوان الغاشم على الأهل في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استذكر الاتحاد العديد من القامات والرجالات الرياضية الراحلة، الذين فقدتهم المنظومة خلال الفترة الماضية ومنهم المرحوم عبد الحليم سمارة رئيس نادي الرمثا الأسبق وعضو الاتحاد سابقا، وتم خلال الاجتماع إطلاق تطبيق الاتحاد على الهواتف الذكية.

MENAFN16122023000072011014ID1107607068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث