الناشئين يفقد فرصة الحفاظ على لقب غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي تقام في سلطنة عمان، ليفقد فرصة الحفاظ على لقب البطولة لنسخة جديدة.
جاء ذلك بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة على المنتخب السوري بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي بدون أهداف.
واستقر المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متخلفا بفارق المواجهات عن المنتخب الثاني المنتخب الإماراتي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، ليتأهل بفارق المواجهات للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب السعودية المتصدرة برصيد 5 نقاط.
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