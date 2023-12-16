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الناشئين يفقد فرصة الحفاظ على لقب غرب آسيا

12/16/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، والتي تقام في سلطنة عمان، ليفقد فرصة الحفاظ على لقب البطولة لنسخة جديدة.

جاء ذلك بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة على المنتخب السوري بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي بدون أهداف.

واستقر المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متخلفا بفارق المواجهات عن المنتخب الثاني المنتخب الإماراتي الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، ليتأهل بفارق المواجهات للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب السعودية المتصدرة برصيد 5 نقاط.

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