بلوغر أردنية تتفنن برسم وجوه الشخصيات على الفواكه



وتعمل ارسلان في مجال تنسيق وترتيب ديكورات الحفلات والمناسبات المختلفة بما يختص بالاطعمة

ويأتي سبب الزيارة لإقامة محاضرات ودورات تدريبية والمشاركة في عدد من الندوات بخصوص عملها.



وتعتبر البلوغر لارا من اهم المشاهير العاملين في هذا المجال بل تكاد تكون منفرده فيه من خلال ابداعاتها بتصميم اشكال الطعام بارقى الطرق الفنية والتصاميم الحديثه اللافته والمتميزة المبهرة للعيان.



وقد أسست مشروعها الخاص بها والذي كان في البدايات عبارة عن طلبيات صغيرة للمأكولات تعمل عليها من خلال المنزل. واستمرت ثلاث سنوات على هذا الحال إلى أن ازدهرت أعمالها و ازداد الطلب عليها وأصبح اسمها معروفا وله انتشار واسع في هذا المجال ومن ثم أصبح لديها مطبخ تواصي بالشراكة مع صديقة لها يحمل اسم (صحي وعافيه ) وذلك لتقوم على تغطية اكبر عدد من الطلبات.

وقامت باكتشافات جديده تطور موهبتها النادرة والمتميزة من خلال السفر للوطن العربي وهي الرسم على الفواكة ونحت وجوه الشخصيات المعروفة على فاكهة البطيخ وكانت الوحيدة في ولاية شيكاغو من استطاع رسم صور العرسان على فاكهة البطيخ.. بالاضافة لتصميم اجمل الطاولات لحفلات الزفاف والمناسبات.



وقالت ارسلان أنها تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ١١ عاما وهي متزوجه ولديها طفلين وتعمل في هذا المجال منذ سبعة أعوام وفي كل عام يكون لديها تطورات وإنجازات جديدة ومذهلة تجذب لها العديد من العملاء والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولديها الملايين من المتابعين



واضافت.. لقد اقمت أول دورة لتعليم الفواكة سنة ٢٠٢١ لمجموعة من طالبات شيكاغو اشتملت كل دورة على ٩٢ طالبة ومن ثم أقمت دورات اون لاين بين الاردن وفلسطين وكان لدي عدد لا بأس به من المشاركات حيث قام بدعمي والترويج لعملي اغلب مشاهير السوشل ميديا وخاصة سناب شات.. واحرص بشدة على تقديم كل ما هو مفيد وممتع للمتابعين رغم وجود منافسين لنا ولكن التطور السريع ومواكبة الأفكار الجديدة المستمرة جعلنا دائما الرقم الصعب في مجالنا لأننا نقدم ما لدينا من القلب ونسعى إلى التميز وليس الافضل



واشارت ارسلان إلى أنها ورثت موهبة الرسم من والدتها فهي رسامة رغم اختلاف دراستها والتي لم تكن تتخيل أنه سيأتي يوم يكون الرسم فيه على الفواكة



وختمت ارسلان حديثها بإن إرادتها كانت قوية جدا وشغفها الكبير بهذا العمل ساعدها كثيرا وكان لديها دوما طموحات للنجاح رغم معاناتها في الغربة و ابتعادها عن أهلها وبلدها الاردن الحبيب ولكنها فخورة بنفسها وبما حققته حتى الآن واكدت انها لن تتوقف وأن نجاحاتها كانت بفضل دعاء والدها ووالدتها ورضاهم عنها وتشجيع زوجها الذي يدعم طموحاتها واحلامها ويقف إلى جانبها دوما



واضافت "رغم تعثري في أول الطريق الا اني صممت وحصدت نتاج تعبي و اني يوما ما سأكون ما اريد بالنجاح فأنا اقبل التحدي واحب التفاصيل المعقدة والعمل الصعب كي أتحدى وأثبت لنفسي اني استطعت، ولا انسى المحفزين لي والذين كانوا من مختلف الجنسيات والاديان والعادات والذين كانوا سعداء جدا بالمحتوى الذي اقدمه في المناسبات وحفلات الزفاف حتى أنهم غيروا بعضا من عاداتهم في مناسباتهم مثل تقديم المعجنات والحلويات العربية مثل الكنافة والوربات بدل الحلويات الأمريكية. وهنا أيقنت أن المرأة العربية في مجال عملها و بإرادتها وعزمها وتصميمها قادرة على خلق التغيير في كل مكان