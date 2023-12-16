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القيسي يعتمد الأسلوب التعبيري المجرد بتشكيل لوحات فنية وإنسانية

12/16/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يعتمد الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي في أعماله الفنية على الأسلوب التعبيري المجرد، حيث يترجم كل ما يجوب في خلده من خلال لغة بصرية وأسلوبية تسعى لتبسيط مفردات العمل.
ويحاول القيسي، إيصال مشاعره وأفكاره لبناء اللوحة الفنية وتشكيلها من خلال عنصرين أساسيين، وهما الخط واللون، تحديدا في تفاصيل اللوحة المرسومة.
ويبين، أن الرسم التعبيري المجرد يستخدم جرأة اللون، ويركز على الإبداع الفني وعلاقته مع المكان الذي يعيش فيه وأماكن أخرى يتواصل معها عاطفيا وروحانيا، فيها شخوص واقعية وأخرى افتراضية تحمل دلالات توثيقية. كما يركز الفنان على منحنيات تجسد الشكل الإنساني، إذ تكون داكنة على أرضية لونية تصيغ حالة من الربط بين الإنسان.
ووفق القيسي فإن ارتباط المنتج الفني يعتمد على المخزون البصري والفكري للفنان، والذي يستمد تغذيته من بيئته وقضاياه، لافتا إلى أننا في الأردن نتمتع بتنوع جغرافي وبيئي من جهة، وموروث ثقافي منحدر من الكم الهائل للحضارات التي تعاقبت على هذه الجغرافيا التي نعيش فيها وهي باقية فينا بصريا، فلا تكاد بقعة من بقاع الوطن تخلو من صرح أثري يقودك برحلة عبر الزمان، فتكون صورا لا نهائيا عن طقوس حياتية وفنون معمارية وغيرها.
وهنا يكون انعكاس ذلك وفق أعمال اغلب الفنانين الأردنيين منذ بداية الحركة التشكيلية إلى يومنا هذا في الحين ذاته.
وأعاد القيسي تأكيد أن الرسم التعبيري التجريدي، هو شكل فني يعبر بواسطته الفنان عن نفسه بصفاء من خلال الشكل واللون، ولا يتضمن موضوعاً محدداً، مشيراً إلى أن لهذا الفن مميزاته الخاصة، أهمها أنه يخاطب الوجدان، والمشاعر الخاصة بالمتلقي؛ لأن المتلقي عندما يقف أمام لوحة تجريدية يستطيع أن يترجمها ويفك "شيفرتها" وفقاً لأحاسيسه ومشاعره، وقد يأتي بعده متلقٍ آخر يقف أمام اللوحة التجريدية نفسها، وقد يصل إلى معنى ومفردات أخرى بعيدة عن مضمون المعنى للمتلقي الأول.
وهذا هو الاختلاف عند الفن الواقعي، لأن الفنان التشكيلي واقعي يرسم منظرا طبيعيا جماليا يجعل المتلقي في حالة شعور محبوسة داخل معنى "المرادية" للفنان ولا يجعله يبحر في أبعاد اللوحة ولا يتخيل شيئا غير الشاطئ والحديقة.
وحول تأثر الفنان بالحركة التشكيلية الأردنية قال القيسي: "إنها حركه غنية بتجارب نوعية الفنانين المؤثرين في الوعي الفني والإبداعي ويمتاز كل منهم، بخصوصيته والانفراد برؤيته الجمالية ومنهم: مهنا الدرة، محمد رفيق اللحام، نبيل شحاده، أحمد نواش، محمد صادق. ناصر عبد العزيز، اسماعيل شموط. وكثر آخرون تحرضك تجاربهم الغنية والمؤثرة على دراسة أعمالهم وأساليبهم منذ بداية تعرفك على الفرشاة والألوان.
ويشار، إلى أن الفنان التشكيلي سمير القيسي مدرب للفنون البصرية وحاصل على دبلوم فنون جميلة من معهد الفنون الجميلة العام 1997، وهو عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، ويعمل مديرا تنفيذا لجاليري إطلالة اللويبدة للفنون التشكيلية، وعضو جمعية أصدقاء اللويبدة، وعضو جمعية وصل للتنمية الإنسانية، وعضو لجان تحكيم في العديد من مسابقات الفنون البصرية، ومدرب للعديد من البرامج التربوية الفنية، وعضو اللجنة العليا في مهرجان اللويبدة وعضو لجان احتفالات ومهرجانات شبابية عديدة، في الأمور الاجتماعية والتنمية البشرية في الأردن، متخصص في علوم التقنيات في بيت اللويبدة.
ويعمل القيسي، معلما في التصوير والتقنيات في محتف جاليري إطلالة اللويبدة للفنون التشكيلية، كما عمل على العديد من الدورات في مختلف أنواع الفنون مع المنظمات الإنسانية والمؤسسات التربوية، وشارك في العديد من الورش الإنسانية في مجال حماية الأسرة والطفل، ومؤسس مبادرة جدارية "الأردن في عيون أطفاله 2023"، ومنظم معرض مهرجان شبيب التشكيلي للعام 2023. وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمهرجانات والمعارض المحلية والدولية، والعديد من المعارض الشخصية من أبرزها: معرض في عمان مجمع النقابات 1994، وإنجاز العديد من الجداريات التفاعلية (جرافيت) للعديد من المناسبات المختلفة، وحصل على العديد من الجوائز التقديرية في مجالات فنية وإنسانية.

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