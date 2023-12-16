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غزيون يقاومون العوز والحاجة بابتكارات بسيطة

12/16/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا أبو الخير عمان- "الإبداع يولد من رحم المعاناة".. وتبقى "الحاجة أم الاختراع". وفي غزة ولدت من رحم الحرب الضارية ابتكارات عدة تحمل طابعا بسيطا ومختلفا، حيث يساعد ذلك باستمرار مظاهر الحياة رغم كل شيء وتحت أصوات القصف والعدوان.
دفع الفقدان والعوز الأهالي في غزة نحو بدء رحلة البحث المضنية عن بدائل بسبب ما فقد في القصف، لتساعدهم على الاستمرار والعيش وسط فقدان أبسط مقومات الحياة.
خلال أيام الحرب الماضية انتشرت مقاطع عدة وثق من خلالها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يومياتهم في الحرب التي قضت على كل شيء ودمرته وطرقهم في إيجاد بدائل بسيطة بالاستعانة ببعض المواد المتاحة لديهم لتخدمهم وتسد جوع صغارهم ولو قليلا، لا سيما بعدما استحال الحصول على مستلزمات أساسية في الحرب، وطوابير انتظار طويلة تمتد لساعات تحت وابل من القصف والصواريخ الغاشمة.
طوابير الانتظار أمام المخابز والتي قصفت أكثر من خمس مرات منذ بداية الحرب في استهداف مباشر لها أو للمحيط، تاركة وراءها مشهدا دمويا يتصدره الخبز الملطخ بدماء الشهداء الأبرياء.
"لا للمستحيل.. هنا غزة" هذا ما كتبه الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إبراهيم حسونة، على مقطع نشر من خلاله الطريقة في إعداد الخبز داخل فرنهم المبتكر الذي عملوه من تنكة الزيت المعدنية الفارغة. والتي أصبحت بدورها مثالا على الإرادة وروح التحدي والعزيمة للشعب الغزي، وطبقها العديديون حول العالم تضامنا مع الإخوة في غزة.
وفي المقطع وثّق حسونة لحظات انتظار الصغار خروج الخبز والذي استغرق ساعات، وعلق على ذلك "قطعوا عنا الغاز دبرنا فحم، دبرنا طحين بالعافية ودبرنا خميرة بالعافية وعملنا خبز مليان بالعزة والكرامة".
"كل الطرق تؤدي إلى الخبز" كما يقول النشاط محمود زعيتر عبر صفحته على إنستغرام، إذ لجأ الغزييون إلى طرق عديدة في صنعه ومن أبرزها الطنجرة الكهربائية التي باتت تستخدم بواسطة الفحم. وبحسب زعيتر نصف كيلو من الفحم يعادل ما يقارب الخمسة والثلاثين رغيفا من الخبز، فضلا عن بعض الماء المغلي والخضراوات المشوية والأطباق الصغيرة التي تنضج على ومض الحرارة المتبقي.
ونشر زعيتر مقاطع أخرى بث من خلالها روح الأمل بأسلوبه الفكاهي على الرغم من حجم الدمار الهائل الذي غلف القطاع، قدم فيها بدائل يمكن الاستعاضة بها مؤقتا- إن وجدت-، حيث الخشب بديل الحطب، والفحم بديل الكهرباء، وغلاية الماء الساخنة مكواة للملابس، وماء البحر سبيل للاستحمام وغسل الملابس.
"طلع الزين من الحمام.. طلع الزين من الحمام" بأصوات متعالية بأهازيج الغناء والضحك نشرت مقاطع لشبان غزيين وهم يستحمون في البحر حاملين معهم قليلا من الشامبو، ذلك على الرغم من إدراكهم لما قد يسببه لهم من ضرر ومنها "التسلخات" كما جاء على لسان أحدهم "بعد هذا الحمام بدنا كيلو مرهم للتسلخات" ولكن لا سبيل لهم سوى هذه الطريقة في ظل انعدام المياه.
وظهرت سيدات وهن يحملن ملابسهن ويتجهن نحو الشاطئ بقليل من الصابون وبعض مسحوقات التنظيف لغسل ملابس أسرهن ونشرها على الشاطئ.
وفي طرق أخرى مبتكرة، ظهرت أفران جديدة من الطين وسبل أخرى لتسخين المياه من خلال الداخون على سبيل المثال، وهي علبة صفيح يخلط فيها الطين مع نشارة الخشب، حيث يتم ضغطهم بشكل محكم، مع وضع فتحتين في العلبة واحدة في الأعلى يترأسها المنصب وأخرى في أحد الجوانب يوضع فيها فتيل النار (ورقة أو كرتونة مشتعلة) وقليل من الزيت لتشتعل النار.
تلك الحلول التي يلجأ اليها الأهالي في غزة رغم صعوبتها إلا أنها عملية وتساعد بعض الشيء بتوفير ولو جزء قليل من أبسط مقومات الحياة.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي يرى أن القضية الأهم التي تواجه الأهل في غزة في هذه الحرب الهمجية الطاحنة هي عملية التأقلم مع الوضع الجديد بسبب الخسائر التي لحقت بهم سواء الاقتصادية أو المادية أو الضرر الذي لحق بالأبنية والمنشآت ودمار البيوت.
"الحاجة أم الاختراع كما يقال وأهل غزة معروفون منذ القدم بأنهم شعب يمتلك روح التحدي والقوة في وجه الصعاب والقدرة على التعايش مع الظروف والمواقف الصعبة". ويقول إن الحاجة تدفع الأفراد إلى استخدام كل مهاراتهم وإبداعهم وفكرهم في توظيف ما تبقى لتسخير أمور الحياة واستمرار عجلتها والقيام بأعمالهم، ولا سيما في ظل الحصار والحرب.
ويؤكد خزاعي أن توظيف العائلات للمستلزمات المتبقية لديهم وتفقدهم لما تبقى وما يساعدهم من الأشياء، له دور في استمرار عملية الحياة وتوفير بعض مستلزمات الحياة مما هو متوفر ومتاح سواء الأكل أو الأماكن المخصصة للنوم وغيرها من الأدوات الضرورية.
ويضيف، يعرف الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة بالتكاتف والتعاضد والتراحم حيث تجمع ما بينهم روابط قوية جدا من الجيرة والنسب والدم والدين والصمود والأرض، وهذا ما يتجسد في وقوفهم على قلب واحد ومساعدة بعضهم البعض لحين تأمين المأوى واستصلاح المساكن وتوفيرها.
تلك المقاطع، وفق الخزاعي، التي أظهرت الصمود الفلسطيني وابتكار كل ما يساعدهم في الحرب، رسالة مهمة للعدو أن مثل هذا الدمار والأذى والضرر لن يؤثر على قضيتهم وإيمانهم في عدالتها والدفاع عنها باستبسال وعزة.
جميع تلك البدائل لا تغني عن البديهيات الأساسية للعيش، ولكنها مجرد وسائل للتشبث بالحياة وإعلان الرفض لما يقوم به العدو، وحتى تلك البدائل البدائية قد تكون عصية على الوجود وقد يكون الحصول عليها صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين هناك، وقد تفقد كما فقد كل شيء في الحرب وتتحول إلى رماد، إلا أن الصمود الفلسطيني وغزة طائر العنقاء ستنهض يوما من عشها معلنة التجدد ورافعة شعار الحياة والأمل من جديد.

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