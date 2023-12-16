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صوت الجيل.. تجليات إبداعية تثري المشهد الثقافي المحلي

12/16/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن وزارة الثقافة العدد التاسع عشر من مجلة صوت الجيل، المعنية بالإبداع الشبابي وكشف النقاب عن عدد كبير من شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى إبراز مواد شبابية، تعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.
في "عتبة العدد"، كتب الروائي والشاعر جلال برجس رئيس تحرير المجلة عن "شعرية الرواية" وأشار فيها، إلى ظهور العديد من الروايات العربية التي نصبت فيها اللغة بطلة تبقى حاضرة بدينامايكيتها ومرونتها في فضاء النص الروائي، حيث يتبدى للقارئ الاعتناء الشديد بتلك اللغة التي تحمل على كاهلها مزاجا شعريا أوقع العديد من القراء والمهتمين بخطأ في التصنيف، بحيث وصفت تلك الروايات بانتهاجها نهجًا شعريًا، وأنها تحتوي على صور شعرية، وإحالات وتكثيف.
وأكد برجس، أن هناك فرقا واضحًا بين الصورة الفنية، وبين الصورة الشعرية؛ إذ إن لكل منهما علاقة مختلفة بالنص التي تولد وتتحرك فيه، ولو أنهما تتمازجان أحيانًأ، وأطلق العديد منهم أيضًا على تلك الروايات تسميات ليست مناسبة، بحيث رأوا أن الرواية الفلانية رواية شعرية، من دون الانتباه إلى أن هناك فرقا بين النص الشعري، والنص المشعرن، لأن الأول ابن القصيدة بكل نسقها التكثيفي، والصادم، والإحالي، والدلالي.
وأكد أيضا، أن الرواية فن له طريق غير طريق الشعر، وكلاهما طالهما التطور، فقد خضعت مثلها مثل سائر الفنون لتغيرات أوجدها تيار الحداثة. وختم جلال برجس العتبة بقوله: "يمكنني القول كروائي قادم من الشعر، إنني أميل لتلك الرواية التي تعتني بالأفق واللغة المبنيين على نفس شعري، من دون إهمال العناصر الأخرى للرواية".
وقال الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان: (الشعرية الرقمية): "لدينا لغة ولدينا شعر، ولكن علينا أن ندرس شاعرية الخوارزميات لنتمكن من الكشف عن المنصات والبنى التحتية في مرحلة بناء المعنى في بيئة الكمبيوتر، لأن العدسة الشعرية ستجعل المبرمجين أكثر وعيا بالتأثيرات المادية التي تحدثها نقوشهم الرمزية في النهاية".
وأشار شنينات، إلى توقف المعنيين عند 2000 من التجارب الروائية العالمية التي تم فحصها بهذه الطريقة، والتي أدت لاستنتاج أن الروايات المكتوبة خلال العصر الفيكتوري هي أكثر الآداب عاطفة.
واشتملت(مصفوفة العدد) على ملف عن(أدب الشباب في البلقاء) أعده د.محمود عواد الدباس، والذي يشتمل على ذكر للعديد من الشخصيات الأدبية التي ولدت في البلقاء أو التي كتبت عن مدنها وقراها، ومنها: (نمر بن عدوان، وعرار، وحسني فريز، وسليمان المشيني، ومحمد العطيات، وعلي الفزاع، وحيدر محمود، سليمان عويس، وغيرهم)، واشتمل الملف أيضا، على توثيق لذاكرة البلقاء وتاريخها؛ تعليميا وسياسيا والعادات والتقاليد وأسلوب الحياة.
وشارك مع د.محمود الدباس في الإعداد من شابات البلقاء كل من:(سمر العدوان، رنا غريزات، ميسون العواملة، ابتسام المناصير، رنا حداد، رانيا دوجان).
وحاورت الكاتبة أسماء العمري الأديب الدكتور نائل العدوان في زاوية (ملتقى الأجيال)، والذي قال خلال محاورته ردا على سؤال عن النصيحة التي سيقدمها للأجيال الناشئة: "لم أر في نفسي بعد أنني أستطيع نُصح الأجيال الصغيرة في القضايا الأدبية، لأنني أرى أن الكتابة طارئ يحدث للإنسان ويدفعه للتدوين، وكذلك باقي الأجناس الفنية كالرسم والموسيقا وغيرها، ولكن الشيء الوحيد الذي سأنصح به هو المواظبة على القراءة منذ الطفولة".
وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان(ورد بلدي)، وردت المواد الآتية: رحى الأحلام (رولا العمري)، مشاعرك مداد لريشتك (صقر الحمايدة)، أخي الذي يُصلح ما يشتته الرحيل (بشرى علي)، أمطار فبرواري (عمرو شرف)، روح قبالة مفازات عالية (إكرام العطاري)، توقيعات(حلا القبيلات)، أشدّ وقعا (معتصم النداف)، عيني أنا بعينها (سالم المحادين)، نشيج الياسمين (خلود الإبراهيم)، يوم الاعتراف بالهزيمة (حنين إبداح)، ابنتي وأعرِفُها (هدى الأحمد)
وفي زاوية (خرائط البوح)، قالت إكرام العطاري تحت عنوان: روح قبالة مفازات عالية: "أبحث اليوم عن ذاتي التي تاهت ردحاً من الزمن، أعيد ترميمها بالكتابة، وأنثر في قلوب طالباتي أملاً وعزيمة، فأنفي من المعجم كل مستحيل، فقد تكبو الخطوات، وقد تتوه الروح، لكنها تعاود الانبعاث كما الفينيق، لتستمر الحياة بوحًا وكتابة".
يتضح من هذه الزوايا والمواد التي تضمنتها المجلة والأدباء الذين نشروا فيها، قدرة وزارة الثقافة، وهيئة تحرير المجلة، على الإحاطة بالمشهد الثقافي الشبابي في المملكة، وإبراز كل ما فيه من تجليات إبداعية، ومن تنوع يـُثري المشهد الثقافي المحلي، ويساهم في الحراك الثقافي العربي والإنساني بثقة واقتدار.

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