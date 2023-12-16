وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة - توفي الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما، ونعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.
وجاء في بيان للمجلس، أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذ إنه أصدر دواوين شعرية عدة، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".
أصدر البابطين ديوانه الأول في العام 1995 بعنوان "بوح البوادي"، بينما جاء ديوانه الثاني في العام 2004 بعنوان "مسافر في القفار". أما ديوانه الثالث الذي صدر العام 2017 فحمل عنوان "أغنيات الفيافي".
وأصدر كتابا في العام 2017 بعنوان "تأملات من أجل السلام" باللغتين العربية والإنجليزية.
وأسس في العام 1989، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم "مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية تمنح الجوائز للشعراء وتصدر دواوينا أدبية.
وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعات عدة منها، الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية العام 2001، والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان العام 2002، والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت العام 2015، تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية في نشر اللغة العربية. -(الجزيرة نت)
MENAFN16122023000072011014ID1107607062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.