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وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

12/16/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - توفي الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما، ونعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.
وجاء في بيان للمجلس، أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذ إنه أصدر دواوين شعرية عدة، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".
أصدر البابطين ديوانه الأول في العام 1995 بعنوان "بوح البوادي"، بينما جاء ديوانه الثاني في العام 2004 بعنوان "مسافر في القفار". أما ديوانه الثالث الذي صدر العام 2017 فحمل عنوان "أغنيات الفيافي".
وأصدر كتابا في العام 2017 بعنوان "تأملات من أجل السلام" باللغتين العربية والإنجليزية.
وأسس في العام 1989، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم "مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية تمنح الجوائز للشعراء وتصدر دواوينا أدبية.
وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعات عدة منها، الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية العام 2001، والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان العام 2002، والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت العام 2015، تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية في نشر اللغة العربية. -(الجزيرة نت)

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