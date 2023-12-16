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من مسافة صفر.. ديوان شعري يحتفي بالمقاومين الغزيين

12/16/2023 2:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة؛ عن دار الخليج للنشر والتوزيع ديوان شعري بعنوان "مِن مَسَافَةِ صِفْرٍ" للشاعر سعيد يعقوب، يتضمن الديوان "45، خمسا وأربعين قصيدة".
أهدى الشاعر الديوان "إلى أرْواحِ الشُّهَداءِ الذِينَ ارْتَقَوْا إلَى السَّمَاءِ ... إِلى رِجالِ المُقاومَةِ الأَشَاوِسِ الذِينَ صَمَدُوا كَالجِبالِ الشَّاهقَةِ ورَدُّوا المُحْتَلَّ الصُّهْيُونِيَّ على أعْقابِهِ يَجُرُّ أذْيالَ الهَزيمَةِ والخَيْبةِ والمَذَلَّةِ..
إِلى أهْلِ غَزَّةَ العِزَّةِ الذِينَ احْتَضَنُوا رِجَالَ المُقاومَةِ وتَشَبَّثُوا بتُرابِ أرْضِهِمْ وصَمدُوا تحْتَ القَصْفِ الصُّهْيُونِيِّ الوَحْشِيِّ... إلى الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني... وإلى المناضل الملثم (إبو عبيدة)..
إِلى الشُّرَفاءِ والأَحْرارِ في العَالَمِ الذِينَ سانَدُوا ودَعَمُوا القَضِيَّةَ الفَلَسْطِينِيَّةَ العادِلَةَ".
حول عنوان الديوان قال الشاعر في تصريح خاص لـ "الغد"، إن هذا العنوان جاء "بعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها على المواجهة من مسافة صفر هذا المصطلح الإعلاميّ والعسكريّ الذي أصبح أكثر تداولا في وسائل الإعلام الذي يعبّر عن رباطة الجأش والثبات والبطولة والصمود التي يتحلّى بها رجال المقاومة في الدّفاع عن حقّهم في الوجود، هذا الحق الذي تحاول أن تنزعه عنهم آلة الحرب الصهيونيّة، من هنا جاء هذا العنوان الأكثر شيوعا على الألسنة".
وأضاف يعقوب الديوان يوثق للعمليّة البطوليّة للمقاومة الفلسطينيّة في السّابع من أكتوبر، بكلّ أبعادها وتجلّياتها، وما تلاها مِن عُدوان تعرّض له قطاع غزّة، حيث مارست العصابات الصهيونيّة، عبْرَ أحدث الأسلحة الفتّاكة، أبشعَ جرائم الحرب، التي طالت المدنيين وارتقى بسببها عدد كبير من الشهداء، جُلُّهم من الأطفال والنّساء والمرضى وكبار السّنّ ودُمِّرت فيه مراكز الإيواء للنازحين والمستشفيات والمدارس، العدوان الذي قامت به آلة الفتك والدمار الصهيونيّة لم يترك مكانا آمنا يلوذ به المدنيّون العُزَّل، بعد قطع الكهرباء والماء والدواء عن الغزّييّن وقصف المخابز وخزانات المياه وتدمير ممنهج ومتعمد للبِنى التحتيّة، ممَّا أدَّى إلى تعاطف عالميّ غير مسبوق شهدته شوارع مدن العالم عبر مسيرات ومظاهرات ووقفات احتجاجيّة، على هذه الممارسات الوحشية للاحتلال الصهيونيّ ومطالبات واسعة للوقوف إلى جانب الشّعب العربيّ الفلسطينيّ.
وحول الثيمة التي تحملها قصائد الديوان قال الشاعر يحمل العديد من الثيمات ولكن "الثِّيَمة الرّئيسة التي جاءت في هذه القصائد هي (تمجيد المقاومة ورجالها)، باعتبارها فعلا مشروعا للدفاع عن النفس والوجود والحقوق، وإعلاء قيمة الشّهادة والتغنّي بالشّهداء، وتصوير جرائم المحتلّ الوحشيّة، وإبراز قيمة الصُّمود والتشبُّث بالأرض، وعدم مغادرتها والهجرة منها بالرغم من الظروف القاسية التي أوجدها المحتل لهذا الغرض، والتبشير بالنَّصر وبثِّ الأمل بقرب التحرُّر، والسُّخرية من المحتلّ الذي ظهر جبنه وهشاشة جنوده أمام ضربات المقاومة من مسافة صفر".
كتب مقدمة للديوان مدير مركز دراسات القدس في عمَّان الدكتور زياد أبو لبن؛ الذي يقول "يُعدّ الشاعر سعيد يعقوب من أكثرِ الشُّعراءِ الأردنيِّينَ غزارةً في إنتاجِهِ الشِّعريِّ، ومِن أكثرِهم إخلاصًا لِلقصيدةِ العَموديَّةِ أو شعْرِ الشَّطرين، وهذا الإخلاصُ سببُهُ ذائقتُهُ الشِّعْريَّةُ التي تَعلّقَتْ بالشِّعْرِ العربيِّ القديمِ، ومَرْجعيَّاتِهِ التُّراثيَّةِ التي حافظتْ على الُّلغةِ نظمًا ونَثرًا، وانتصرَتْ لِلمُفْردةِ التي تَنْحَتُ مِن الُّلغةِ جماليَّاتِ الصُّورةِ وعُمقِ المعنى، أمامَ هذا الاعوجاجِ الذي أصابَ شُعراءَ الحدُاثَةِ أو ما بعْدَها، وأصبَحوا رهينةَ ابْتذالِ المعنى وركاكةِ الأسْلوبِ". ويرى أبو لبن أن ديوان "مِنْ مَسَافَةِ صِفْرٍ"، يُحيلنا إلى العُدوان الصُهيوني على غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، كما يحمل الديوان دلالةً تُفضي إلى العمليَّاتِ البُطوليَّةِ التي يقومُ بها مُقاتلو المقاومة في مُواجهَةِ آلةِ الحَرْبِ الصُّهيونيَّةِ وجْهًا لِوَجْهٍ، وقد شاعَتْ عِبارَةُ "مِنْ مَسَافَةِ صِفْرٍ" في المُصْطلَحِ العسْكرِيِّ والإعْلاميِّ، وأخذَتْ بُعدًا آخرَ بينَ النَّاسِ في تَداوُلِ يوميَّاتِ الحرْبِ، هذا البُعدُ أذْكى رُوحَ المُقاومةِ وكَسَرَ أُسْطورَةَ الجيشِ الصُّهْيونِيِّ الذي لا يُقهرُ.
ويشير أبو لبن إلى أن قصائد الديوان تحتفي بمقاومة الغزيين للعدوان الصهيوني، وما تحمله من آيات النصر وشرف التضحية ونيل الشهادة، وإن التاريخ شاهد حاضرٌ على هزيمة العدُو وانتصار إرادة الفلسطيني، بعد الخذلان والذُل العربي ودعاوى التطبيع مع العدو الصهيوني، وما أصاب الناس من قنوط، كلُ هذا وغيرهُ جاء عُقب هزيمة الجيوش العربية في ثلاث حُرب متوالية.
ويقول أبو لبن إن قصائد هذا الديوان بلغت مكانتها في نفس القارئ، وهي تستعيدُ صُور البطولة في حرب مستعرة بل في إبادة جماعية، ارتقت فيها الأنفس لمنازل الشهداء، ودمار حول المدن والقرى والمخيمات، حيث استطاع الشاعر من خلال قصائده أن يشكل صوتا منفردا في هذا الباب، باب الشعر المنبري الذي يسهل حفظه وتناقله على الألسنة، ولا يخفى على القارئ هذا النمط من الشعر التحريضي بما ينطوي عليه من الحماسة وإثارة المشاعر، لرفع الروح المعنوية وإعلاء الهمم ومقاومة المحتل، فالحرب التي يشنها العدو على غزة تفرض على الشاعر لغة الخطاب الشعري، وتبرز الصورة الشعرية المتلاحقة في جميع قصائد الديوان، مما يرفع من مستوى المضمون لجلالة حدث المقاومة نفسه.
ويشير أبو لبن إلى قصائد من الديوان منها "هُلُكُوستُ غزة"، وقصيدة "طوفان الأقصى"، حيث تزخران بجماليات اللغة، التي تجعل من النص الشعري نصا حيويا مشتبكا مع عناصر الدلالة الشعرية، وإن السردية الشعرية تميط اللثام عن فعل الغُزاة مُقابل فعل المقاومة، فالصورة الإيجابية من بُطولة وشهادة وصُمود وتحد تقابله الصورة السلبية من هزيمة ودمار وقتل ودماء، تلك الصور مجتمعة تحفل بمناخات بروز شعر المقاومة من جديد.
ويرى أبو لبن أن الشاعر أسهم في تقديم شعر مقاوم يحمل متواليات حسية وفكرية، بل يتداخل الحسيُ والفكري معا، ومنح النص الشعري تنوعا وتجديدا. حيث يقول الشاعر "هذي هي الهُلُكُوستُ لا ما بالغُوا/في نسجه كذبا ولا ما زوروا/ وجرائم للحرب لم يسمع بها/ أحد ولا هي عن (هُلاكُو) تُؤثرُ".
وخلص أبو لبن إلى أن الشاعر يحفل في هذا الديوان "من مسافة صفر"، "بسردية فلسطينية، متدفقة المعاني مشتبكة الصور، منفتحة الدلالة، وإن القارئ أو الدارس لقصائد الديوان قد يجدُ فيها ما لم أجده، وإن وقُوفي على بعض قصائده يتركُ الباب مفتوحا على قصائد أخرى لا تقل أهمية ومكانة.
ويذكر أنَّ الشّاعر يعقوب من مواليد مدينة مادبا، وهو عضو رابطة الكُتَّاب الأردنييّن صدر له ما يزيد على ثلاثين ديوانا شعريّا، حصل على عدد من الجوائز المحليَّة والعربيَّة، وكان شعره ميدانا خصبا للدراسات الأكاديميّة المحكمة، ورسائل الماجستير والدكتوراه، ودخلت أشعاره في المناهج المدرسية في الأردنّ وفلسطين.

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