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الأردن يستضيف ورشة عمل فنية لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية

12/16/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستضيف المملكة في التاسع عشر من الشهر الحالي، ورشة العمل الفنية المتخصصة تحت عنوان "أحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة"، والتي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد العربي للأسمدة، بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وعددا من المواضيع ذات الصلة بصناعة الأسمدة كالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (OHS)، وتحديات ترشيد الطاقة، وأفضل الممارسات في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، إضافة إلى سلامة العمليات، وأحدث الدراسات في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة وممثل الشركات الأردنية في الاتحاد المهندس عبدالوهاب الرواد، إن الورشة، التي ستحظى بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، تستهدف العديد من الفئات المهتمة والمتخصصة من الإدارات العليا والمهندسين والكيميائيين والفنيين العاملين بالقطاعات المختلفة في العمليات.

وبين الرواد أن الورشة تستهدف المعنيين بالإنتاج والصيانة، والتفتيش الهندسي، والتطوير والتكنولوجيا، وترشيد الطاقة، والصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، والمشروعات، والخدمات الهندسية، وسلامة العمليات والتدريب.

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