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الملك معزيا بوفاة الشيخ نواف الصباح: كان زعيمًا عروبيًا

12/16/2023 2:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن الشيخ نواف الصباح أمير الكويت الراحل كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.
وكتب جلالته في تغريدة عبر موقع "إكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".


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