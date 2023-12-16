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العيسوي: الملك يقود جهودا مكثفة لدعم الشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

12/16/2023 2:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد شيوخ ووجهاء وممثلون عن فعاليات شبابية من مناطق غرب عمان، وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، داعمين لجهود ومواقف جلالته الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمنوا، خلال لقائهم اليوم السبت رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الحراك الملكي على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل نصرة الأشقاء في غزة، وضمان استمرارية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول لهذه الحرب، جهودا كبيرة لإيضاح الصورة الحقيقية لما تشهده غزة من قتل وتدمير وضرورة وقف العـقاب الجماعي بحق الأهل ووقف المجازر الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل.

وبين أن جلالة الملك يشدد في لقاءاته واتصالاته مع زعماء وقادة المجتمع الدولي على مواقف الأردن الصلبة المستمرة وجهوده المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لوقف إطلاق النار في غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، وضرورة وضع حد لتفاقم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأهل في القطاع، وحماية المدنيين العزّل وكذلك وقف دوامة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأردن، وبفضل قيادته الحكيمة، وظف مكانته الدولية لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على حجم المأساة التي يواجهها وما لحقه من ظلم واضطهاد والمعاناة الإنسانية التي يمر بها، وكذلك حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن جلالة الملك يكرس جهوده واتصالاته لخدمة القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، لاقتناع جلالته بأنّ الهمّ الفلسطيني هو همٌّ أردني، وأنّ قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني، مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وأنّ مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها، مرتبط بحلّ الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على الأرض الفلسطينية.

وبين أن الأردن مستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ولفت إلى دور جلالة الملكة رانيا العبدالله في توضيح الصورة الحقيقة للظلم الذي يتعرض له الأشقاء في غزة من خلال تشخيص معاناة الشعب الفلسطيني وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، عبر المقابلات التي أجرتها مع محطات تلفزة عالمية.

وأشار إلى وقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتأكيد سموه المستمر على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكافة أشكاله، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ولفت إلى أن سمو ولي العهد أشرف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 لجنوب قطاع غزة ووصول سموه إلى مطار العريش الدولي على متن طائرة عسكرية للوقوف على جميع التفاصيل على أرض الواقع.

وأوضح أن الدبلوماسية الأردنية بتوجيهات ملكية، لعبت دورا مهما بنقل حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاتها لتهجيرهم عن وطنهم، كما تقوم بدور فاعل ومؤثر في إبراز رسالة المملكة ومواقفها التاريخية الراسخة وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وقال إنه بتوجيهات ملكية سيواصل الأردن جهوده لضمان وصول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة ونابلس وجنين بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية.

وأضاف أن عدد الطائرات الأردنية المحمّلة بالمواد الطبية والإغاثية والغذائية التي تم إرسالها ومنذ بداية الحرب على غزة بلغ عشرين طائرة لغاية الآن، إضافة إلى قوافل برية تشتمل على الطرود والمواد الغذائية والإغاثية والملابس الشتوية.

كما أشار إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والعلاجية العاجلة والتي كان خامسها مساء يوم الخميس الماضي، حيث رافقت طاقم الطائرة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني وينفذها بكل شجاعة النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي.

وقال إن الأردن فتح أبوابه لتقديم جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان كما سيتم استقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي حيث سيشرف عليهم فريق طبي مؤهل وعلى كفاءة عالية وذلك وفق خطة أعدت لهذه الغاية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوعي واليقظة والتصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف لوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته.

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وثمنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء ما يجري في غزة.

وقدروا عاليا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي أظهرت، من خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية، للرأي العالمي بشاعة ما تقوم به إسرائيل من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وعمليات التدمير التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية.

كما ثمنوا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما حيوا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في عملية الإنزال المظلي للمساعدات الطبية والإغاثية والعلاجية الجوية الخامسة، للمستشفى الميداني الأردني – غزة (76).

كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى مضامين رسالة عمان، التي تعكس قيم السلام والمحبة والتأخي، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاروا إلى أن الموقف الأردني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم تجسد أواصر العروبة والأخوة والعقيدة التي كان جلالة الملك دوما المبادر والمجاهر بالتأكيد عليها وعلى ثوابت الأردن.

ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.

وأكدوا ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر هي سياج الوطن وخط الدفاع الأول عنه.

وشددوا على أن جميع التحديات التي تواجه الأردن، تتكسر أمام قيادته الحكيمة واللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، وكذلك التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الأردن والتقليل من دوره القومي العروبي.













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