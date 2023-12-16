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الملكة: رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح صاحب الأيادي البيضاء

12/16/2023 2:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت جلالة الملكة رانيا العبدلله سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت.
وكتبت الملكة، في تدوينة على حسابها الشخصي عبر منصة (X): رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، المغفور له بإذن الله بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعاً.

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