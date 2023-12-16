الملكة: رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح صاحب الأيادي البيضاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعت جلالة الملكة رانيا العبدلله سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت.
وكتبت الملكة، في تدوينة على حسابها الشخصي عبر منصة (X): رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، المغفور له بإذن الله بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعاً.
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