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الميثاق الوطني: أرض الأردن للأردنيين وأرض فلسطين للفلسطينين.

12/16/2023 2:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد حزب الميثاق الوطني تأييده المطلق لمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في جنيف مؤخرا خلال مشاركته بالمنتدى المخصص للاجئين، والذي تحدث فيها جلالته عن معاناة الأردن بسبب اللاجئين، بعد أن وصل إلى حد الإشباع في هذه المسألة.

واضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الاربعين الذي عقده المكتب السياسي للحزب، اليوم السبت، برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني، أن المجتمع الدولي يتجاهل كل مطالبات الاردن الذي يمثل تعداد اللاجئين لديه ما يقارب ثلث سكانه، بعد أن تُرك الأردن وحيداً ولا يتلقى القدر الكافي من المساعدات التي تغطي حاجة اللاجئين، مما تسبب في زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، وخاصة في قضايا التعليم والصحة والمياه والطاقة، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الأردنيين، وهو الشيء الذي لا يراعيه المجتمع الدولي ولا يلتفت إليه تجاه الأردن.

ولفت الميثاق الوطني المجتمع الدولي إلى أن الأردن استقبل اللاجئين وقام بدوره العروبي والإسلامي والإنساني على مدى التاريخ، لكن هذا لا يعني أن يترك وحيدا، لأنه يقوم بدور عظيم نيابة عن المجتمع الدولي، وليس إحلالا مكانه، وهو ما يركز عليه جلالة الملك، مشيرا الى أن القول بإن الأردن وصل حد الاشباع في موضوع اللاجئين فذلك حق، وقد قام بواجبه الإسلامي والعروبي والإنساني والاخلاقي تجاه اللاجئين على أكمل وجه، ولكن هنالك إمكانيات محدودة لدى الدولة، وعبئاً لا يمكن تحمله، وهذا يستوجب على المجتمع الدولي وعي ذلك.


وختم الميثاق الوطني بيانه بالتأكيد على أن الهجرة الناعمة أو الهجرة القسرية مرفوضة تماما بالنسبة لنا في الأردن، وجلالة الملك حسم الموقف الأردني بهذا الخصوص منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وأكد على ذلك في كل الخطابات واللقاءات والمقابلات، مشددا الحزب، على أن أرض الأردن للأردنيين، وأرض فلسطين للفلسطينين.

كما قام المكتب السياسي بقراءة الفاتحة على روح امير الكويت فقيد الامة مستنذكرا مناقبه الكبيرة.

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