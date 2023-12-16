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شخص يقتل صاحب محل تجاري في وادي السير وسيدة بعين الباشا

12/16/2023 2:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول وما لبث أنْ فارق الحياة وفُتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار .
وأكّد أنّ اليوم تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضا أن فارقت الحياة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.

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