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إعادة فتح تحويلة“الجعيدية” على طريق عمّان إربد

12/16/2023 2:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد ما يزيد عن ربع قرن على اغلاق طريق جرش في منطقة الجعيدية وتحويل السير بشكل كلي الى طريق بديل، عادت الحركة المرورية لتدب في هذا الجزء من الشريان الحيوي بمنطقة“الانزلاق”، الواقعة على أول الطريق عند التوجه من العاصمة الى محافظات الشمال.
حيث افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الطريق أمام حركة السير إيذانا بانتهاء العمل في هذا الجزء من الطريق الذي كان قد اغلق عدة مرات منذ العام 1992، عقب موسم أمطار استثنائي، تسبب بحدوث انزلاق كبير في الشارع والتلال المحاذية له، ليتم تحويل السير بشكل كامل الى طريق بديل منذ العام 2013 حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.
منطقة الجعيدية واحدة من سبعة مواقع على طريق عمان-جرش صنفتها وزارة الأشغال كبؤر ساخنة تعاني من الانزلاق والانهيارات نظرا لطبيعة الطبقات الصخرية على طول الطريق.
وقد شهدت“الجعيدية” في تلك الفترة ثلاثة انزلاقات رئيسية، امتد الأول منها على مسافة 200 متر، والانزلاق الثاني على مسافة 100 متر تقريباً بمحاذاة الطريق من الجهة الشرقية، والانزلاق الثالث بالقرب من جسر سلحوب.
وشمل مشروع معالجة انزلاق الجعيدية، ازالة الكتل الصخرية المنهارة واعادة تشكيل المنطقة على شكل بسطات واعادة انشاء الطريق ضمن المنطقة المتضررة،
وتطلبت معالجة الانزلاقات إزالة كتلة الانزلاق بالكامل وتشكيل المنطقة العلوية لجوانب الطريق على شكل مصاطب بما يوفر ميول قطع آمنه وبما يزيل الاحساس بالخطر.
حيث تم تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وانهائها وفق استشارات فنية وهندسية من خبراء في هذا المجال وبعد دراسات علمية ومخبرية تراعي الطبيعة الطبوغرافية والجيولوجية للمنطقة. كما تم إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة نتيجة الانزلاق وتنفيذ أعمال جدران حجرية وتخطيط الطرق والعاكسات والإشارات وجميع الأعمال اللازمة لمعالجة مناطق الانزلاق وتعزيزه بعناصر السلامة العامة والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
كما افتتح أبو السمن اليوم مشروع اعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ مكازي أخو ارشيدة في منطقة رحاب وحتى جسر النعيمة.
ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة الى عدم استلام المشروع من المقاول بشكل نهائي الا بعد استكمال الاعمال الفرعية على جانب الطريق والمتعلقة بمجاري تصريف المياه.
وشملت الأعمال بالمشروع أعمال إعادة إنشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، حيث تضمن العمل تنفيذ الاعمال الترابية (القطع والردم) وتنفيذ طبقات الفرشيات واعمال الخلطات الاسفلتية (طبقة سطحية +رابطة) ،أعمال المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وانبوبية) وأعمال حماية المنحدرات وتنفيذ اعمال السلامة المرورية (اللوحات الارشادية والتحذيرية، تخطيط الشوارع ،العواكس الأرضية) بالإضافة الى اعمال الانارة للطريق وأعمال التحويلات المرورية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وكان أبو السمن قد تفقد موقع الحادث الأليم الذي وقع يوم الأربعاء الماضي على طريق جرش“نزول سلحوب” والذي وقع نتيجة انزلاق حافلة كانت تقل طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وعبر أبو السمن عن أسفه لفقدان عدد من الطلبة نتيجة الحادث المؤسف الذي نتج عن انزلاق حافلة لتجاوز سائقها السرعة المقررة، داعيا السائقين الى الالتزام بالشواخص الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة وبقواعد القيادة الآمنة.

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