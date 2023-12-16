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كيف ستخرج الولايات المتحدة الأميركية من مأزق غزة؟

12/16/2023 2:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - لم يعد تباين الشارع الأميركي حيال الحرب الصهيونية على قطاع غزة خافيا، بل امتد إلى الإدارة الأميركية نفسها، التي باتت اليوم أمام مستنقع غزة.
ويرى مراقبون أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة تحولت إلى قضية سياسية محلية ظهرت آثارها في النقاش العام الأميركي داخل جامعات النخبة والطبقة السياسية والمثقفة، وكذلك استمرار التظاهرات الداعمة لفلسطين.
وبحسب هؤلاء، فإن الخلاف الأميركي الجمهوري الديمقراطي بات يلقي بظلاله على الدعم الأميركي لإسرائيل، وهو ما دفع الرئيس جو بايدن إلى توقيع أمر تنفيذي من دون الحصول على موافقة الكونغرس؛ لتقديم 45 ألف قذيفة دبابة للاحتلال، في صفقة قيمتها 106.5 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، يرى السفير السابق أحمد مبيضين، أنه "في ظل احتدام التنافس الانتخابي في الولايات المتحدة وحساسيته، تبدو الإدارة الأميركية بين خيارين أحلاهما مر، إما أن تدعم الاحتلال وتخاطر بخسارة الانتخابات المقبلة، أو أن تكف عن دعمها وتخسر الانتخابات وملايين الأميركيين الديمقراطيين الذين ما زالوا يرون في دعم الكيان أولوية أميركية".
وأضاف مبيضين "منذ اندلاع الحرب الهمجية على غزة يبدو الارتباك الأميركي واضحا بشأن استمرار تلك الحرب، إذ إن واشنطن تدعو إلى حماية المدنيين في جانب، لكنها في الوقت نفسه تتماهى مع الموقف الصهيوني، الذي يؤكد دوما ضرورة استمرار العمليات العسكرية في غزة، رغم ما توقعه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل".
وتابع: "ثمة علامات على تناقض الموقف الأميركي، تجاه استمرار الحرب في غزة، منها ما تؤكده التقارير، من وصول المزيد من الذخائر والأسلحة الأميركية إلى الاحتلال لتشجيعه على مواصلة الحرب، لكن التباين اليوم في الشارع الأميركي حيال هذه الحرب لم يعد خافيا، بل امتد إلى الإدارة الأميركية نفسها، التي باتت أمام مستنقع غزة والحرب عليها، وتريد الخروج منه بأقل الخسائر".
من جهته، يقول النائب السابق حابس الفايز إن واشنطن من جانبها بررت موقفها الرافض لإنهاء الحرب الدائرة حاليا على غزة خلال أول شهرين منها، وقالت بأن هذا الإنهاء لن يكون مفيدا، بل يجب إعطاء الوقت الكافي للاحتلال، لإنهاء مهمته في القضاء على حركة حماس، وهو الخطاب نفسه الذي تدلي به الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف الفايز: "ترى الإدارة الأميركية في نوع من التماهي مع الخطاب الصهيوني، أن انتهاء الحرب الآن قبل أن يحقق الاحتلال أهدافه، سيؤدي إلى استمرار وجود حركة حماس، التي يمكن أن تعود لمقاومة إسرائيل من جديد في المستقبل".
وتابع: "يجب الانتباة لاستدارة الإدارة الأميركية خلال الساعات الماضية، إذ وجه الرئيس بايدن انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على خلفية هذه الحرب، وحذره من أن القصف العشوائي على قطاع غزة، يفقد إسرائيل التأييد الدولي، كما دعاه لتغيير حكومته".
وأضاف: "لا تقتصر الخلافات بين الرجلين على وتيرة القصف ومسألة حماية المدنيين، بل تطال مرحلة ما بعد الحرب ومستقبل قطاع غزة، وهو ما اعترف نتنياهو به، فحكومته ترفض تسليم إدارة القطاع لأي جهة فلسطينية بعد الحرب، فيما تدعو الولايات المتحدة إلى وضعه تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وتطالب نتنياهو بتغيير موقفه بشأن حل الدولتين".
بدوره، يرى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، أن تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه أي صراع أو حرب، مثل حرب غزة، يمكن أن يتم من خلال عدة طرق، منها أولا، الضغط الدبلوماسي من خلال العمل عبر القنوات الدبلوماسية للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتشجيعها على تبني مواقف مختلفة تجاه الصراع، فضلا عن الضغط الشعبي الذي يتمثل بالتحركات الشعبية والنقاشات العامة داخل الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على سياسة البلاد وتوجهها في مواقفها تجاه النزاعات الدولية، وهما أمران يشكلان ملجأ أمام واشنطن للانسحاب من حرب غزة.
وثاني تلك الطرق، بحسب الحجاحجة، يتمثل بالتأثير عبر الكونغرس، إذ يمكن لأعضائه والشخصيات السياسية داخل الولايات المتحدة، التأثير على السياسة الخارجية من خلال تقديم القوانين والمقترحات التي تغير المواقف الحكومية وتقديم خطة لإيجاد حل للصراع، استنادا لحل الدولتين من خلال تحفيز الأطراف المتنازعة على التفاوض لإيجاد حلول دائمة ومستدامة.
وتابع: تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه أي صراع يعتمد على مجموعة من العوامل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وغالبا ما يتطلب جهودًا مستمرة ومتعددة الجوانب من مختلف الفاعلين داخل وخارج الحكومة الأميركية.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، إن الحرب على غزة تعد اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على التأثير على الاحتلال وما يتوافر لديها من قدرات يمكن استغلالها في الدفع بالكيان في اتجاه البدء بالعمل على حل الدولتين الذي تنادي به واشنطن وغيرها من الدول المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط.
وأضاف السرحان: "لا يمكن المضي قدما في حل الدولتين، الذي يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة وجلسات ممتدة من المفاوضات حتى يتحقق، ولكي يتحقق، لا بد من وقف الهجوم الصهيوني على غزة، وإيصال المساعدات للمدنيين في القطاع، ورفع واشنطن الغطاء عن تل ابيب في حربها على غزة، والتفكير في اليوم الذي يلي وقف الحرب بشكل جدي ينهي الصراع".
وتابع: "العالم يريد من واشنطن الأمرين معا: وقف الحرب، وحل الدولتين، ولا شك أن مسار الحل أصعب لأنه يتطلب مفاوضات طويلة، وقرارات صهيونية استراتيجية لا يستطيعها الكيان لاسيما حكومة اليمين المتطرف، وهكذا يصبح وقف الحرب اختبارا لقدرات الولايات المتحدة في التأثير من خلال انسحابها ورفع الغطاء الدبلوماسي والعسكري عن حكومة الاحتلال، والخروج بأقل الخسائر قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

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