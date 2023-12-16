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10 ملايين دينار زيادة بمخصصات البلديات من عوائد المحروقات

12/16/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – ارتفع مجموع النفقات المقدرة لوزارة الإدارة المحلية في مشروع موازنة العام المقبل بنسبة 13.8 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للعام المقبل حوالي 209.631 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن العام 2023، والتي وصلت لنحو 184.148 مليون دينار.
وزادت مخصصات النفقات الجارية بقيمة 909 آلاف دينار عن إعادة التقدير لعام 2023، والتي تركزت بارتفاع مجموع تعويضات العاملين بقيمة 836 ألف دينار لتغطية الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وكلف الوظائف الشاغرة المتبقية.
وشهدت كذلك مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) بقيمة 57 ألف دينار، وتركزت في بند الكهرباء، لترتفع بذلك نسب النفقات الجارية.
وبحسب مشروع الموازنة فإن النفقات الرأسمالية زادت بقيمة 24.574 مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2023، بعد رفع حصة البلديات من عوائد المحروقات لمشروع التنمية والتطوير البلدي حوالي 10 ملايين دينار.
ورصدت 15 مليون دينار لأمانة عمان الكبرى، وذلك بدل عوائد المحروقات والترخيص ضمن المشروع ذاته، في حين ارتفعت مخصصات المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي بقيمة 0.250 مليون دينار.
وشهد مشروعا البنية التحتية للمحافظات، واستراتيجية إدارة النفايات الصلبة في المحطات التحويلية انخفاضا في المخصصات المقدرة له وبقيمة ثلاثة ملايين دينار.
واحتلت محافظة إربد النسبة الأعلى من مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل بقيمة 2.120 مليون دينار، تلتها محافظة جرش بنحو 2.044 مليون، ثم مأدبا بحوالي 1.945 مليون.
وجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة النفقات الرأسمالية محافظة عجلون بحوالي 1.313 مليون دينار، فيما جاءت محافظة البلقاء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نفقاتها المقدرة بـ 450 ألف دينار.
ورغم الزيادة التي شهدتها موازنة الإدارة المحلية للعام المقبل، ما يزال "ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم الديون عليها، من التحديات التي تواجه عملها منذ سنوات عدة".
ومن بين التحديات كذلك "عدم استقرار التشريعات، مثل قانوني البلديات واللامركزية اللذين سيتم تعديلهما، مع عدم ظهور مخرجات للقانون الجديد للإدارة المحلية حتى الآن".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن "عدم الاستقرار في كوادر ووحدات التنمية في البلديات، ونقص الكفاءات فيها، وضعف توفر الآليات اللازمة لمجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في موازناتها من التحديات كذلك".
ووضعت الوزارة خمس أولويات لعملها العام المقبل، من بينها تنفيذ مشاريع البيئة المرتبطة بالتغير المُناخي، عبر التخطيط الحضري المستدام، وإعداد استراتيجيات تخطيطية تُشجع على البنية التحتية الخضراء، مثل إدارة النفايات.
ومن بين الإجراءات التي وضعتها لتحقيق هذه الأولوية "التعاون مع الجهات الحكومية وغير الرسمية، والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة للمحافظة على البيئة، مع تطوير حملات توعوية للمجتمع المحلي بشأن الأساليب البيئية".
وبشأن الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فإن "الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج تدريب مدربين بمفاهيم وتطبيقات عدالة النوع الاجتماعي".

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