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هل تجني غزة فوائد الخلاف السياسي والأمني بين أميركا والاحتلال؟

12/16/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - ما يزال الخلاف الأميركي الصهيوني بشأن ما يطرح حول معادلة "ما بعد الحرب على قطاع غزة"، إذ يذهب الاحتلال الى أنه يريد بسط نفوذه الكامل على القطاع، مع رفضه لفكرة وجود أي دور للسلطة الفلسطينية فيه، بينما تمضي واشنطن إلى ما هو أبعد من ذلك، في تأكيدها على أهمية التوصل لحل سياسي يقوم على حل الدولتين، وهذا بدوره، لن يتأتى في ظل إدارة أمنية صهيونية للقطاع.
هذا الخلاف، بات واضحا بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، وبعض مسؤوليه، وفيها دعا إلى تغيير الفريق الوزاري المتطرف العامل مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، باعتبارهم الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، والعقبة الأكبر أمام أي حل سياسي حالي أو مستقبلي.
وبين واشنطن وتل أبيب، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بانه لا يحقّ لأي طرف تقرير من سيحكم الأراضي الفلسطينية، مشددة في أكثر من مناسبة، على أن ما تتحدث فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مجرد أوهام.
خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي، استبعد قدرة الاحتلال على فرض طرحه للقطاع بعد الحرب، مشيرا إلى خطورة أن يكون هناك إدارة أمنية للاحتلال في غزة.
وأضاف "لكنني أعتقد بأن الكيان لن يقبل إلا بتحقيق شروطه، وأكثر"، بيد أنه لم يستبعد بأن يكون هناك توافق على قوات دولية في القطاع بخاصة في شماله، مع إعادة إنتاج سلطة فلسطينية جديدة.
وأرجع موافقة المجتمع الدولي على سيطرة صهيونية على القطاع، إلى أن الكيان لن يتوانى في عكس بشاعة تعامله الأمني باستمرار جرائمه في غزة، تحت مبرر الحيلولة دون إنتاج مقاومة فلسطينية جديدة، قوامها حماس.
الماضي، لم يخف توقعه، بأن تشهد غزة وجودا لقوة دولية مدعومة عربياً وفلسطينياً، من جانب، أو ادارة فلسطينية بقيادة جديدة، ولكن تحت إشراف صهيوني- أميركي.
ويعتقد بأن الولايات المتحدة والكيان، لن يجدا مشكلة في الوصول الى مثل هذا الحل، مبينا أن الكيان يسعى الى رفع سقف مطالبه، كي تضطر حماس والفلسطينيين لقبول حلول أقل شدة، قد يقترحها الاحتلال لاحقا.
وبشأن عملية السلام وقضية حل الدولتين، قال الماضي "لا أعتقد بأنها موجودة في ذهن صانع القرار الأميركي، ولا في ذهن صانع القرار الصهيوني، ولكن أميركا تستخدمها لتبرير عدم وجود أي حل واقعي للصراع الفلسطيني- الصهيوني".
وأكد أن ما يمكن التوصل إليه، هو حكم محلي، وأقل من دولة في المستقبل، وسيكون لدى الفلسطينيين شعور بأن لديهم شبه دولة في القطاع والضفة الغربية، وقد تكون هناك تواصل جغرافي ما في المستقبل.
ولفت إلى أنه لن يكون هناك دولة بتعريف الدولة الحديثة، ولن تكون موازية للكيان، كما أنه لا يوجد في ذهن صانع القرار الأميركي ولا الصهيوني ولا حتى الإقليمي، دولة متكاملة فلسطينية، ولكن سيكون وصف جديد من أشكال شبه الدول.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان الصهيوني إن لم ينتصر في الحرب، فسيحاول العمل على إقرار مسار الأحداث، بما فيها السيطرة الأمنية على القطاع، برغم الاحتجاج الأميركي والدعوة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ1967 وما إلى ذلك.
وأرجع هذا التصور، إلى أن "من ينتصر هو من سيقرر من هم اللاعبون الذين سيصبحون قادرين على إدارة المنطقة"، موضحا بأن الكيان الصهيوني يراهن على الانتصار في غزة، وهو من سيقرر بعدها، كيفية سير العملية السياسية التي يريدها.
وأضاف أنه "إذا ما سيطر الكيان أمنياً، فيعني ذلك بأن الحكومة الموجودة والتي ستتشكل في غزة والضفة، ستكون على شاكلة السلطة الوطنية الفلسطينية المحدودة الصلاحية المنزوعة الدسم".
واستبعد شنيكات، تطور الخلاف حول السيطرة الأمنية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مبينا أن واشنطن تريد بعث رسالة واضحة، هي أن ينتهي الخلاف ويكون الأمن الصهيوني في المقدمة قبل كل شيء.
ولفت، في هذا النطاق، تقدم الإدارة الأميركية دعما مطلقا للكيان في حربه على غزة، وتحاول التخلص من حماس.
ولكن شنيكات، يشدد على أنه إذا ما قال الصهاينة إنهم سيمنحون السيطرة الأمنية للفلسطينيين أو لجهة ثالثة، فإن ذلك سيضر بأمنهم، وسيفتح المجال أمام تكرار سيناريو 7 تشرين الاول (أكتوبر)، وبالتالي فإنهم سيتراجعون فوراً دون تردد.
وقال إنه "في تاريخ العلاقة الأميركية الصهيونية، لم تقم الولايات المتحدة بأمر يتعارض مع مصلحة الاحتلال، لذلك فإن الخلاف الحالي بينهما، ليس جوهريا، وهدف واشنطن هو انتصار الكيان في الحرب، وغير ذلك فإن الأمور الباقية هامشية، وستتعامل معها من منطق إدارة الأزمة أكثر من مواجهتها، فبعد الحرب وفق توقعاتها، فإنها تكون تخلصت من الخطر الأكبر الذي يهدّد الكيان المحتل في الجنوب، أي حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى".

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