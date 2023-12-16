Sunday, 17 December 2023 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لماذا يترك الأردن وحيدا في مواجهة أعباء اللجوء؟

12/16/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – في الوقت الذي يستضيف فيه الأردن نحو 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، نيابة عن المجتمع الدولي، "يدير العالم ظهره للمملكة، ويتجاهل جهودها المستمرة منذ عقود"، وفق سياسيين واقتصاديين يرون أن الأردن وصل حد الإشباع فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، وقدم ما لم تقدمه قارات ودول كبيرة، ويجب ألا يترك وحيدا.
وأشاروا إلى أن هناك أعباء واضحة للجوء على الاقتصاد الأردني، واستنزافا لموارده وموازنته، ما ينعكس على الأردنيين واللاجئين على حد سواء.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة كشفت في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام 2024، أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين يحتاجون إلى الدعم، فيما يوجد 730 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، يحتاجون إلى دعم مماثل.
وتعترف الأمم المتحدة أن 80.5 % من اللاجئين السوريين يعيشون داخل المجتمعات المضيفة مثل جميع اللاجئين غير السوريين، وهي تعتبر الأردن "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، على الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 والتي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين".
وذكرت أنه ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لـ COVID-19.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد قبل أيام في كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين، في جنيف أن اللاجئين في الأردن يمثلون أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.
وقال جلالته إن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، قائلا: "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، لكن الأردنيين "يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".
وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تمول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إلا بحوالي 507 ملايين دولار من أصل 2.2 مليار دولار هي متطلبات التمويل في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين؛ أي بنسبة 22.3 %، فيما لم تتجاوز نسبة التمويل للعام الماضي
2022، (33.4 %).
وحتى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام الحالي، لم يتجاوز تمويل احتياجاتها 34 % من أصل حجم الاحتياجات الكلي والمقدر بـ968.7 مليون دولار، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.
وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، أكد أن الأردن وصل حد الإشباع فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، وقدم لهم ما لم تقدمه قارات ودول كبيرة، ويجب ألا يترك وحيدا، فيما أنه "لن يستقطب لاجئا واحدا بعد اليوم".
وأضاف المومني أن المجتمع الدولي أدار ظهره للاجئين، ولم يقدم ما فيه الكفاية لمساعدتهم، علما أن الأردن يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدا أن العالم من واجبه الاستمرار بدعم اللاجئين ودعم الأردن لقاء استضافتهم.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أوضح أن هنالك أعباء واضحة جدا لملف اللجوء على الاقتصاد الأردني، وهناك استنزاف لجزء من موازنة الدولة على اللجوء الذي جاء نتيجة أزمات عدة في الإقليم.
وأضاف المعايطة أن ما قاله جلالة الملك في جنيف أكد جزأين؛ الأول أن الأردن لم يدر ظهره للاجئين، والثاني أن العالم أدار ظهره لحاجات اللاجئ والدول المستضيفة، وهذا يلخص المشكلة في هذا الملف.
وقال إن معاناة الأردن من تبعات اللجوء مستمرة منذ عشرات السنين، فمع كل أزمة إقليمية كانت هناك تبعات على الأردن، بعضها ذو تأثير طويل الأمد، مثل القضية الفلسطينية التي بدأت عام 1948، وبعضها كان قصير الأمد مثل الأزمة اللبنانية، وبعضها تغيرت مستوياته بتعدد مراحل الأزمة، مثل العراق، فضلا عن أزمات كبرى ما تزال بلا أفق، كالأزمة السورية، ومحصلة كل هذا عبء سكاني يصل إلى ثلث سكان الأردن من اللاجئين، وعبء اقتصادي كبير انعكس على مديونية الدولة، وعلى البنية التحتية ومجالات الإنفاق.
وقال إن الأونروا، والتي هي عنوان تقديم الخدمات لفئات من اللاجئين الفلسطينيين، تعاني من عجز مالي يعمل الأردن مع دول العالم لتغطيته، وهناك خطط أردنية حول ملف اللاجئين السوريين، وهي خطط استجابة لكن الاستجابة الدولية لم تصل يوما إلى أكثر من 40 %.
أما الخبير الاقتصادي زيان زوانة فأكد أن الأردن هو "ضحية للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يخلقها ويتسبب بها الغرب، سواء على مستوى العالم أو المنطقة".
وأضاف زوانة: "آخر هذه المتغيرات التي يتحملها الأردن كان قبل أيام، عندما لم تأخذ دول الاتحاد الأوروبي بقرار وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي استمرار العدوان، انعكاس ذلك على الأردن".
وقال إن النمو الاقتصادي للأردن لم يتجاوز 2.8 % منذ أكثر من 10 أعوام، والبطالة في ازدياد مستمر، وبالتالي فإن الفقر في ازدياد، وهذا يتزامن مع أحداث ومتغيرات عالمية وإقليمية يتفاقم تأثيرها السلبي مع الوقت، ويتزامن مع تراجع المساعدات الموجهة للأردن أو اللاجئين الذين يستضيفهم.
وأضاف أن الحرب التي وقعت في سورية قبل 13 عاما أدت إلى أن يتحمل الأردن أعباء لجوء حوالي 1.5 مليون سوري، إضافة إلى تحمل انعكاساته الاقتصادية، وسبق ذلك العراق، ثم الحرب الأوكرانية الروسية التي أنهكت اقتصادات أوروبا وباتت لديها أولويات أخرى متقدمة على منح مساعدات لدولة كالأردن تستضيف لاجئين، وأخيرا الحرب في غزة التي لها انعكاساتها الاقتصادية، لا سيما على القطاع السياحي والاستثمار، كما تزامنت معظم هذه الأحداث مع وباء كورونا الذي حمل معه تبعات اقتصادية سلبية كبيرة.
يشار هنا الى أن تقارير لمؤسسات دولية أكدت العبء الكبير الذي يشكله اللجوء على الاقتصاد الأردني، فيما كان برنامج الغذاء العالمي أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".
كما أكد في تقاريره الصادرة مؤخرا، أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".

MENAFN16122023000072011014ID1107607047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث