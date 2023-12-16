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الحكومة والأعيان والنواب ينعون أمير الكويت ويعزون برحيل فقيد الأمتين العربية والإسلامية

12/16/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- عبرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى بوفاة أمير الكويت، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ نواف، الذي انتقل إلى جوار ربه امس.
وأعرب رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، عن أصدق مشاعر التعزية وعظيم المواساة إلى الأشقاء في الكويت بهذا المصاب الجلل، ضارعا إلى الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقاءنا في الكويت، الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وقال الخصاونة "فقدنا برحيل سمو الشيخ نواف، قائدا عربيا مخلصا ووفيا، كرس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجا مشرقا في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع".
وحدادا على فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، أصدر الخصاونة، بلاغا رسميا قرر فيه إعلان حالة الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، تنكس الأعلام خلالها.
كما نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمير الكويت سمو الشيخ نواف.
وقال الفايز، إنه "بوفاة أمير الكويت، تكون الامتين العربية والاسلامية قد فقدتا أميرا إنسانا، انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والاسلامية العادلة".
وأوضح الفايز، أن الأمير العروبي القومي الراحل، ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة امتنا، وعن قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.
وأضاف الفايز "أننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة، والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، ولكافة الزملاء في مجلس الامة الكويتي".
ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ نواف، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان.
كما نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس، سمو الشيخ نواف أمير الكويت، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.
وقال الصفدي "برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، تفتقد الأمة العربية والإسلامية زعيما حكيما، نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصا على التضامن العربي ومدافعا عن قضايا أمتنا العادلة".
وقدم الصفدي التعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، قائلا "العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكبير ولأسرته الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"، داعيا المولى أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري نعى في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه امس.
ووفق الدستور الكويتي، نادى مجلس الوزراء في الكويت في اجتماعه الاستثنائي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.-(بترا)

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