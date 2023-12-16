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هل يستثمر الأردن فرص التمويل من خلال صندوق الخسائر والأضرار؟

12/16/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- في مواجهة تحديات ثنائية شح المياه الناجمة عن التغيرات المناخية، وضعف التمويل، أكد خبراء في قطاع المياه ضرورة استثمار الأردن، فرص التمويل المتجددة، والتي جسّد صندوق الخسائر والأضرار، أحدث ترجماتها.
وفي الوقت ذاته، رأى المختصون، في تصريحات لـ "الغد"، أن أساس تحديد الفرص للاستفادة من أي دعم تمويلي مستقبلا لصالح الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، يحددها السلوك البيئي للمنطقة المعنية.
ووسط النقلة النوعية التي حققها أول أيام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب 28) والمنعقد في دبي مطلع الشهر الحالي، إثر قرار تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، أشار المختصون لأهمية إدراج مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، كمشروع ذو أولوية ماسة من خلال الاستفادة من الدعم الذي قد يقدمه هذا الصندوق.
من جهته، أكد خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة ضرورة اتباع سياسة بيئية ناجحة محليا، سيما وأن الأردن من أكثر الدول تضررا إثر التغير المناخي، بخاصة تبعاته على تحديات المياه، مشيرا لارتباط السلوك البيئي الداخلي هو الأمر المسؤول عما يمكن إحداثه مستقبلا فيما يتعلق بالتمويل المنتظر.
وقال محاسنة إنه من الصعب الحصول على تمويل في إطار الأضرار الناجمة عن التغير المناخي، دون الالتزام بسياسة وطنية شاملة تتداخل فيها العوائد المالية المرتبطة بالمنهج البيئي والذي يعد من أهم أولوياته الحصول على موارد مائية وبيئية.
وأضاف أن صحة الإنسان وبيئته المحيطة، تتطلب خططا بيئية أفضل مما هو الوضع القائم والمعمول به حاليا.
ولفت محاسنة لضرورة ارتباط مضمون عمل مشروع "الناقل الوطني" للتحلية، وفق الطاقة المتجددة، وهو ما أكد عليه خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال افتتاح أعمال (كوب 28)، منوها لأهمية اشتراط هذا الأمر ضمن الشروط المرجعية للمشروع.
واستهجن الخبير الدولي إقرار ضرائب مرتفعة وصعوبة الحصول على تراخيص مشاريع تعمل على نظام الطاقة المتجددة، في وقت يرجّح فيه أن يصبح الحصول على تمويل من قبل الجهات المانحة مستقبلا، مشروطا بمستويات الانبعاثات الكربونية.
ومن ناحيتها، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي لأهمية استفادة الأردن، الذي يعد من أبرز وأشد الدول تضررا جراء التغير المناخي، من ملف تمويل المناخ وصندوق الخسائر والأضرار، معتبرة أن تقدم المفاوضات بشأن هذا الملف، "مقياس لنجاح القمة في الإمارات".
ودعت الزعبي لضرورة "اتباع إجراءات ميسرة تتبع تعليمات وآليات تقديم الطلبات، ما يمكن الدول النامية من الحصول على التمويل المناسب بسهولة وخلال فترات زمنية قصيرة، وتمكينها من التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ"، مبدية أملها بـ "ألا يتكرر ما يحدث في صناديق المناخ الأخرى من صعوبة بالغة وبطء شديد في الاستجابات والموافقات، على سبيل المثال صندوق المناخ الأخضر".
وفي سياق أولوية المشاريع الأساسية والاستراتيجية لمواجهة شح المياه الناجم عن التغيرات المناخية، اعتبرت أن مشروع "الناقل الوطني" من أوائل المشاريع التي يؤمل أن يتم تقديمها والاستفادة من أشكال الدعم.
بدوره، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، إن قطاع المياه في الأردن، من أشد القطاعات المتأثرة مع تضاعف تحديات ندرة المياه وإدارتها والناجمة عن الظواهر المناخية، داعيا للاستفادة من صناديق تمويل مناخية.
وقال الدحيات إن ذلك يمثل فرصة لتنسيق عمل القطاعات المتداخلة والمترابطة كالمياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، نحو إيجاد فرص المشاريع والمبادرات المختلفة، للاستفادة كذلك من الصندوق التمويلي الذي أعلنته الإمارات بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى المنطقة والعالم لسد فجوة التمويل المحلية وتيسير الحصول عليه وفقا لخطة مساهمات الانبعاثات المحددة وطنيا.
ومن المنتظر أن يتم طرح تفاصيل استخدام الصندوق لاحقا للنقاش، حيث أن البنك الدولي سيعطي الأولوية للدول الأكثر حاجة وتضررا من تداعيات تغير المناخ.
وكان مشاركون في مؤتمر (كوب 28)، أكدوا ضرورة الالتزام بدعم الدول، من أجل تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار أزمة المناخ على قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي، وحجم تلك الخسائر، وتعبئة الموارد المالية الكافية التي يمكن التنبؤ بها لدعم تنفيذ إجراءات التصدي للخسائر والأضرار في القطاع، وتقييم المخاطر المناخية، والحد من الخسائر والأضرار في الزراعة، وتطوير تكنولوجيات وممارسات جديدة يمكنها أن تقلل من تعرض منتجي الأغذية ومستهلكيها للمخاطر المناخية، مثل أنظمة الري الاقتصادية في استخدام المياه، ونظم الإنذار المبكر.

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